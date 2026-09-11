Wall Street rebondit avec le reflux du pétrole mais recule sur la semaine

Les indices américains ont progressé vendredi, le reflux des cours du pétrole l'ayant emporté sur une inflation sous-jacente légèrement supérieure aux attentes. A la clôture, le S&P 500 a gagné 0,86% à 7 657,0 points, ramenant son recul hebdomadaire à 0,80%. Le Nasdaq 100 a progressé de 0,91% à 29 368,4 points, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,98% à 52 573,3 points.

Le principal soulagement de la séance est venu du pétrole, dont les cours se sont repliés d'environ 2% vendredi, le WTI repassant brièvement sous les 100 dollars le baril, après que les médias d'Etat iraniens ont fait état de discussions prévues avec les pays du Golfe à Oman. Les ministres des Affaires étrangères des six membres du Conseil de coopération du Golfe doivent rencontrer leur homologue iranien lundi afin d'évoquer notamment un possible accord temporaire sur la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Cette détente des cours de l'énergie a d'autant plus soutenu les marchés que les chiffres de l'inflation américaine n'ont, eux, pas véritablement rassuré. L'inflation IPC sous-jacente a augmenté de 0,3% sur le mois, contre 0,2% attendu, tandis que l'inflation globale est ressortie conforme aux attentes, en hausse de 0,4% sur le mois.

Pris entre ces deux forces opposées, le marché obligataire a finalement peu réagi, soutenu d'un côté par le reflux des cours du pétrole mais pénalisé de l'autre par une inflation sous-jacente plus élevée qu'attendu. Les anticipations monétaires se sont néanmoins durcies, les contrats à terme portant à environ 88% la probabilité d'une hausse de 25 points de base de la Fed la semaine prochaine, contre 75% jeudi et 60% il y a une semaine.

La hausse a été relativement large, puisque neuf des onze secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert, avec les services de communication ( 1,4%), la consommation discrétionnaire ( 1,3%) et la technologie ( 1,2%) en tête.

La technologie a particulièrement soutenu les indices dans le sillage des résultats d'Oracle, dont les revenus d'infrastructure cloud ont bondi de 121% à 7,4 MdsUSD, légèrement au-dessus des attentes, tandis que le groupe a indiqué avoir signé plus de 30 MdsUSD de contrats cloud liés à l'IA durant le trimestre. Oracle a cependant effacé ses gains initiaux, les investisseurs privilégiant davantage plusieurs bénéficiaires indirects de cette demande, avec Hewlett Packard Enterprise et Dell en hausse d'environ 12%, ON Semiconductor en hausse de près de 9%, ainsi que Texas Instruments et Analog Devices en progression d'environ 4%.

Cette bonne tenue s'est également retrouvée parmi les "Magnificent Seven", avec notamment des hausses de plus de 2% pour Apple et Alphabet. À l'inverse, les secteurs défensifs ont sous-performé, la santé (-0,1%) et les services aux collectivités (-0,4%) étant les deux seuls compartiments à clôturer en baisse, ce qui témoigne d'un retour plus marqué de l'appétit pour le risque au cours de la séance.