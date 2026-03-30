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Wall Street rebondit après les fortes pertes de la semaine dernière
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:41

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, rebondissant après le fort recul enregistré vendredi, tandis que le conflit au Moyen-Orient se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 395,77 points, soit 0,88% à 45.562,41 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,81% à 6.420,29 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,75%, soit 157,21 points, à 21.105,57 points.

La Bourse de New York a enregistré vendredi sa cinquième semaine consécutive de pertes, la guerre au Moyen-Orient pénalisant les actifs risqués, tandis que la flambée des prix de l'énergie continue d'alimenter les craintes inflationnistes et incite à la prudence.

Le Dow Jones et le Nasdaq se sont tous deux ancrés la semaine dernière être en territoire de correction après avoir clôturé à plus de 10% en dessous de leurs plus récents sommets.

Ce lundi, l'accalmie sur les obligations, sous pression depuis le début du conflit y il a déjà plus d'un mois, apporte un léger soutien aux marchés d'actions, même si la géopolitique ne laisse guère de répit.

Le président américain Donald Trump a de nouveau mis en garde l'Iran lundi, disant que sans prochaine ouverture du détroit d'Ormuz, le pays courait le risque de la destruction de ses puits de pétrole et de ses infrastructures électriques.

Les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont par ailleurs pris part au conflit pour la première fois samedi, aggravant les tensions et attisant l'inquiétude concernant des éventuelles nouvelles perturbations sur les voies maritimes stratégiques de la région.

La flambée des prix du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes et conduit les marchés à exclure tout assouplissement dans les taux de la part de la Réserve fédérale (Fed) cette année.

Aux valeurs, les producteurs d'aluminium grimpent dans les premiers échanges, les prix du métal ayant touché des records pluriannuels après des frappes aériennes iraniennes sur deux grands producteurs du Moyen-Orient durant le week-end.

Alcoa AA.N grimpe de plus de 10% et Century Aluminum

CENX.O s'envole de 18%.

L'action Sysco SYY.N abandonne quant à elle 10%, le distributeur alimentaire ayant annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N40I0FR

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

ALCOA-WI
65,000 USD NYSE +11,29%
Aluminium alloy
2 824,00 USD LME 0,00%
CENTURY ALUMINUM
55,3650 USD NASDAQ +11,51%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 334,02 Pts Index Ex +0,37%
NASDAQ Composite
20 976,12 Pts Index Ex +0,13%
S&P 500 INDEX
6 384,31 Pts CBOE +0,24%
SYSCO
71,730 USD NYSE -12,28%
USA BENCHMARK 10A
4,441 Rates -1,58%
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