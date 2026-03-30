(Actualisé avec futurs sur indices ; Sysco)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,37% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,24% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les sociétés énergétiques progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la flambée des cours du pétrole.

EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N progressent chacune d'environ 1,5%, tandis qu'OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N , COTERRA ENERGY CTRA.N , APA APA.O et EOG RESOURCES EOG.N avancent d'entre 1,3% et 2,4%.

* ELI LILLY LLY.N souhaite que le Royaume-Uni augmente régulièrement les prix des médicaments pris en charge par le National Health Service (NHS) et supprime progressivement un système de remises afin que l'entreprise américaine reprenne ses investissements, a déclaré Patrik Jonsson, président de ses activités internationales du laboratoire, dans une interview publiée lundi par le Financial Times.

* BANK OF AMERICA BAC.N a accepté de verser 72,5 millions de dollars (63,07 millions d'euros) pour clore une procédure civile intentée par des femmes qui l'accusaient d'avoir facilité le trafic sexuel dont elles ont été victimes de la part du pédrocriminel Jeffrey Epstein, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi.

Par ailleurs, une attaque terroriste présumée a été déjouée dans la nuit de vendredi à samedi devant le siège parisien de la banque américaine, ont annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le Parquet national anti-terroriste (PNAT).

Laurent Nunez a fait état samedi soir d'"une suspicion importante" qu'il puisse y avoir un lien entre l'attentat et le conflit au Moyen-Orient,

* SECTEUR DU CRÉDIT PRIVÉ - Le département du Trésor américain devrait organiser dans les semaines à venir la première d'une série de réunions avec les autorités de régulation des assurances nationales et internationales afin d'examiner l'évolution récente du marché du crédit privé, qui connaît des turbulences depuis que plusieurs gestionnaires de fonds ont restreint les retraits.

* NEXSTAR NXST.O - Un juge américain a ordonné vendredi soir au propriétaire des chaînes de télévision de maintenir temporairement séparés les actifs de Tegna, dans l'attente d'une enquête visant à déterminer si l'acquisition de cette dernière enfreint les lois fédérales antitrust.

* SYSCO SYY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir le fournisseur de services de restauration Restaurant Depot dans le cadre d'une opération évaluée à 29 milliards de dollars, dette comprise, une initiative qui permettrait au détaillant alimentaire américain de renforcer sa présence sur le marché des restaurants indépendants, particulièrement sensibles aux prix.

(Rédigé par Diana Mandiá et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)