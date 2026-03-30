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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:54

(Actualisé avec futurs sur indices ; Sysco)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,37% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,24% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les sociétés énergétiques progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la flambée des cours du pétrole.

EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N progressent chacune d'environ 1,5%, tandis qu'OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N , COTERRA ENERGY CTRA.N , APA APA.O et EOG RESOURCES EOG.N avancent d'entre 1,3% et 2,4%.

* ELI LILLY LLY.N souhaite que le Royaume-Uni augmente régulièrement les prix des médicaments pris en charge par le National Health Service (NHS) et supprime progressivement un système de remises afin que l'entreprise américaine reprenne ses investissements, a déclaré Patrik Jonsson, président de ses activités internationales du laboratoire, dans une interview publiée lundi par le Financial Times.

* BANK OF AMERICA BAC.N a accepté de verser 72,5 millions de dollars (63,07 millions d'euros) pour clore une procédure civile intentée par des femmes qui l'accusaient d'avoir facilité le trafic sexuel dont elles ont été victimes de la part du pédrocriminel Jeffrey Epstein, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi.

Par ailleurs, une attaque terroriste présumée a été déjouée dans la nuit de vendredi à samedi devant le siège parisien de la banque américaine, ont annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le Parquet national anti-terroriste (PNAT).

Laurent Nunez a fait état samedi soir d'"une suspicion importante" qu'il puisse y avoir un lien entre l'attentat et le conflit au Moyen-Orient,

* SECTEUR DU CRÉDIT PRIVÉ - Le département du Trésor américain devrait organiser dans les semaines à venir la première d'une série de réunions avec les autorités de régulation des assurances nationales et internationales afin d'examiner l'évolution récente du marché du crédit privé, qui connaît des turbulences depuis que plusieurs gestionnaires de fonds ont restreint les retraits.

* NEXSTAR NXST.O - Un juge américain a ordonné vendredi soir au propriétaire des chaînes de télévision de maintenir temporairement séparés les actifs de Tegna, dans l'attente d'une enquête visant à déterminer si l'acquisition de cette dernière enfreint les lois fédérales antitrust.

* SYSCO SYY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir le fournisseur de services de restauration Restaurant Depot dans le cadre d'une opération évaluée à 29 milliards de dollars, dette comprise, une initiative qui permettrait au détaillant alimentaire américain de renforcer sa présence sur le marché des restaurants indépendants, particulièrement sensibles aux prix.

(Rédigé par Diana Mandiá et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APA
44,3900 USD NASDAQ +3,71%
BANK OF AMERICA
46,950 USD NYSE -2,69%
CHEVRON
211,100 USD NYSE +1,59%
COTERRA ENERGY
36,320 USD NYSE +1,44%
DEVON ENERGY
52,055 USD NYSE +1,42%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 166,64 Pts Index Ex -1,73%
ELI LILLY & CO
878,120 USD NYSE -2,06%
EOG RESOURCES
149,540 USD NYSE +1,40%
EXXON MOBIL
170,850 USD NYSE +3,31%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
NASDAQ Composite
20 948,36 Pts Index Ex -2,15%
NEXSTAR MED GRP
213,1300 USD NASDAQ -2,96%
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,305 USD NYSE +1,48%
Pétrole Brent
115,64 USD Ice Europ +9,15%
Pétrole WTI
101,78 USD Ice Europ +1,27%
S&P 500 INDEX
6 368,85 Pts CBOE -1,67%
SYSCO
81,770 USD NYSE -1,04%
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