Wall Street: rebond sans éclat, le Nasdaq-100 surperforme information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - La petite alerte baissière de vendredi s'estompe et surtout, contrairement aux deux précédents lundis, pas de coup de stress, ni de 'douche froide'.



Wall Street réalise une bonne entame de semaine, mais ne finit pas au plus haut. Le Dow Jones et le Russell-2000 grappillent tous deux entre +0,35 et +0,4%. Le S&P500 gagne 0,67% à plus de 6.066 et le Nasdaq Composite engrange près de 1% à 19.714 : à mi-séance, il effaçait ses pertes de vendredi en culminant vers 19.772.



Le Nasdaq-100 y parvient presque puisqu'il a progressé de +1,24% dans le sillage de Broadcom +4,5%, Adobe +4,2%, Micron +3,8%, ou encore Nvidia +3,5% et Palantir +3%.



Rien ne semble pouvoir assombrir l'humeur des investisseurs : ils digèrent l'annonce de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium de 25%, renforçant les craintes de guerre commerciale entre Washington et ses principaux alliés. Mais la nouvelle semble déjà faire partie du passé et se transforme en simple 'fait accompli'.



De son côté, la Fed devrait faire preuve de prudence en attendant d'en savoir davantage sur l'impact inflationniste des projets mis en oeuvre par la nouvelle administration.



Si la saison des résultats commence à toucher à sa fin aux Etats-Unis, quelques groupes de premier plan dont Cisco et Coca-Cola publieront encore leurs comptes au cours des jours qui viennent.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds finissent en léger repli, moyennant une hausse de +1,2 point de base du '10 ans' à 4,50% tandis que le '30 ans' affichait +2 pbs à 4,71%.





