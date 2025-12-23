Le co-créateur du jeu vidéo "Call of Duty" Vince Zampella meurt dans un accident de la route

Vince Zampella, PDG de Respawn Entertainment, présente le jeu vidéo "Titanfall 2" lors d'une conférence de presse Electronics Arts, le 12 juin 2016 à Los Angeles, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )

Le co-créateur de "Call of Duty" Vince Zampella, figure majeure du jeu vidéo, est décédé dimanche à 55 ans dans un accident de voiture en banlieue de Los Angeles, a indiqué lundi l'éditeur Electronic Arts (EA).

Vince Zampella était considéré comme un pionnier des jeux de tirs à la première personne, vendus à des centaines de millions d'exemplaires.

"Il savait vraiment comment créer des histoires et des expériences qui touchent au cœur de l'expérience humaine — qu'il s'agisse de terreur, d'effroi, d'héroïsme", a salué Gene Park, journaliste jeux vidéo au Washington Post, sur la chaîne NBC4.

Le développeur et dirigeant du studio Respawn Entertainment conduisait sa Ferrari sur une route au nord de Los Angeles dimanche au moment de l'accident, selon NBC4.

"Pour des raisons inconnues, le véhicule a quitté la route, a percuté une barrière en béton, et a été complètement englouti par les flammes", a décrit la police autoroutière de Californie (California Highway Patrol) dans un communiqué.

La police a précisé que le conducteur et le passager sont décédés des suites de leurs blessures, sans confirmer leurs identités.

Le jeu "Call of Duty", que Vince Zampella a co-créé, revendique plus de 100 millions de joueurs actifs par mois.

Présentation du mode multijoueur de Battlefield 6, un jeu vidéo de la société américaine Electronic Arts (EA), au Grand Palais Immersif à Paris, le 31 juillet 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le sixième opus de jeu "Battlefield", également issu de son écurie, a par ailleurs battu de nouveaux records pour cette autre franchise, qui a conquis plus de 100 millions de joueurs sur vingt ans.

"L'influence de Vince sur l'industrie des jeux vidéo a été profonde et étendue", a commenté EA. "Son travail a contribué à façonner" les jeux modernes, selon l'éditeur, et il a "inspiré des millions de joueurs et de développeurs dans le monde".

- "Un titan" -

Vince Zampella avait par ailleurs fondé Respawn Entertainment, le studio qui a produit "Titanfall", "Apex Legends" ou encore "Star Wars Jedi".

Ce passionné de jeux de rôle s'était fait connaître avec le jeu "Medal of Honor: Allied Assault", sorti en 2002, dont il a été le principal développeur. Lors de la conception, il a collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg, à l'origine de la franchise "Medal of Honor".

Des visiteurs découvrent en avant-première le jeu "Call of Duty: Black Ops 7" lors de la Paris Games Week, le 30 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Vince Zampella avait fondé la même année son propre studio, Infinity Ward, avec deux autres designers de jeux vidéo, Jason West et Grant Collier.

Leur premier titre sera "Call of Duty", jeu de tir à la première personne qui marquera un renouvellement du genre. Le jeu et ses suites se sont depuis écoulés à plus de 500 millions d'exemplaires.

Devenu propriétaire d'Infinity Ward, Activision a néanmoins licencié, en 2010, Vince Zampella et Jason West, qui ont attaqué l'éditeur pour licenciement abusif et obtenu un accord amiable en 2012.

Les deux partenaires ont ensuite créé un nouveau studio, Respawn Entertainment, racheté par Electronic Arts en 2017.

En 2021, EA lui a confié la franchise "Battlefield", scellant sa réputation comme l'une des figures les plus influentes des jeux de tirs à la première personne.

"C'était une méthode de narration audacieuse et transgressive, inscrite dans un moment politique, violent et percutant", a souligné Gene Park.

Le journaliste et animateur des récompenses Game Awards Geoff Keighley a lui salué sur X "un titan de l'industrie du jeu vidéo".

Le studio Respawn a rendu hommage à son fondateur sur le compte X de la franchise "Battlefield", saluant "la manière dont il venait chaque jour, faisant confiance à ses équipes, encourageant les idées audacieuses, et croyant en Battlefield et ses créateurs".