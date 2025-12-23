La Russie lance une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine

Frappe russe à la roquette et au drone à Kiev

par Dan Peleschuk

La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, notamment Kyiv et les infrastructures énergétiques de l'ouest ‍du pays, faisant trois morts et provoquant d'importantes coupures de courant à l'avant-veille de Noël, ont dit les autorités ukrainiennes.

Le ministère russe de la Défense a dit avoir frappé des installations énergétiques et militaires à l'aide de missiles Kinjal.

Cette attaque intervient ‌moins de deux jours après la fin de discussions séparées conduites à Miami par les Etats-Unis avec des délégations ukrainiennes et européennes, d'une part, et russe, d'autre part, pour tenter de progresser vers une issue à ​la guerre sur la base du plan de paix américain présenté en novembre.

Deux personnes, dont un enfant de ⁠quatre ans, ont été tuées dans la région de Jytomyr, dans le centre de l'Ukraine, et une troisième en périphérie de Kyiv.

La Russie a tiré plus de 30 missiles et 650 drones ⁠sur au moins 13 régions, a dit Volodimir ‍Zelensky sur X, exhortant une nouvelle fois les partenaires occidentaux de l'Ukraine à accroître ⁠leurs pressions sur la Russie pour l'amener à mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de son voisin en février 2022.

"Cette frappe russe envoie un message extrêmement clair sur les priorités de la Russie. Une attaque ​juste avant Noël, quand les gens veulent simplement être en famille. Une attaque qui a été menée fondamentalement en plein milieu de négociations destinées à mettre fin à cette guerre", écrit le président ukrainien.

Des délestages sur les réseaux électriques ont ⁠été mis en place en urgence dans la plupart des régions du pays en raison des bombardements ​russes sur les installations énergétiques, a dit l'exploitant du réseau national.

Des infrastructures essentielles ont ​été endommagées dans les régions ​de Tchernihiv dans le nord, de Lviv dans l'ouest et d'Odessa dans le sud, ont rapporté les autorités locales.

A 06h20 ​GMT, les sirènes d'alerte aérienne résonnaient dans quasiment tout le pays, ⁠a rapporté l'armée de l'air ukrainienne.

Près de quatre ans après le début de la guerre et alors que ses forces au sol progressent lentement, la Russie frappe régulièrement le réseau électrique et les sites de production d'énergie en Ukraine, notamment en hiver, ce qui prive la population de courant et de chauffage et perturbe l'économie du pays et la logistique de l'armée ‌ukrainienne.

Membre de l'Otan, la Pologne, qui borde l'Ukraine à l'ouest, a annoncé que des avions de chasse polonais et alliés avaient décollé pour protéger son espace aérien en raison des frappes russes proches de la frontière.

"Ces mesures sont préventives par nature et sont destinées à sécuriser et protéger l'espace aérien", a dit le commandement opérationnel de l'armée polonaise sur X.

(Pavel Polityuk et Dan Peleschuk, avec la rédaction de Moscou, rédigé par Lidia Kelly et Dan Peleschuk, version française Jean Terzian et ‌Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)