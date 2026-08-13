Wall Street : rassuré sur l'inflation, la course aux records reprend de plus belle

Les chiffres de l'inflation publiés ces dernières 36 heures propulsent les indices US vers de nouveaux records absolus, avec cette fois-ci, un ratio "advance/decline" très favorable, avec 2/3 de valeurs en progression, et un "VIX" qui retrouve ses niveaux du 31 décembre 2025, quand personne n'imaginait une guerre prochaine dans le Golfe Persique. A 14,5, le "VIX" se situe à un niveau de "complaisance" inespéré vu la situation géopolitique et le blocage du détroit d'Ormuz (qui semble ce soir encore sans solution). Les investisseurs avaient fait preuve de prudence la veille face au repli de -0,1% du "CPI", espérant une confirmation avec le "PPi". Leurs voeux ont été exaucés : l'indice américain des prix à la production. est resté stable en juillet (contre 0,2% attendu), après une baisse de 0,1% précédemment.

En séquentiel (d'un mois sur l'autre), le "Core PPI" (hors énergie et nourriture) progresse de 0,2%, mais en rythme annuel, le ralentissement est très net, de 4,7% vers 4,2%.

C'est un peu moins marqué pour le "PPI global" qui reflue de 4,9% vers 4,7%... et pour achever de contenter les investisseurs, les nouvelles demandes d'allocations chômage qui ont augmenté à 209 000 au cours de la semaine achevée le 8 août, contre 200 000 la semaine précédente (elles dépassent ainsi les 202 000 demandes attendues par le marché).

De quoi restaurer la confiance dans un statu quo sur les taux mi septembre puisque le consensus passe à 66% (contre 33 pour un relèvement à 3,75%, l'inverse du ratio observé jeudi dernier).

La détente des rendements obligataires (-4 à -5Pts sur le "2 ans" et le "10 ans"), les résultats canons des leaders de la thématique "I.A" déclenchent un nouveau florilège de records à Wall Street, avec une combinaison d'achats privilégiant les poids lourds du secteur des mémoires et du stockage de données (le S&P 500 a inscrit un nouveau zénith à 7.816 avant d'en terminer à 7.799 points) et d'achats de "small et mid-caps" avec un Russell-2000 au firmament (nouveau record à 3.068, clôture à 3.054, soit 0,27%).

Le Nasdaq Composite s'adjuge 0,8%, à 26 803, le Nasdaq-100 refranchit les 30.000 ( 1,15% à 30.085) et se rapproche de nouveau des 20% depuis le 1er janvier.

Dow Jones a longtemps hésité avant de finir dans le vert, sur un gain de 0,13 %, à 53 834Pts... sa 4ème meilleure clôture de l'histoire (à moins de 1% du zénith du 5 août).

Le Nasdaq-100 a été dopé par Sandisk avec ses 17,8% qui lui permettent de refranchir la barre des 200 Mds USD de "capi", puis les 17,8% de Workday, en discussion pour son rachat par Silver Lake pour un montant de 50Mds USD (43,3Mds de "capi" à la clôture).

En ce qui concerne Sandisk, sa direction prévoit une croissance annuelle de 10% de son chiffre d'affaires sur ses exercices 2028 à 2030... mais le titres surtout porté par une marge brute colossale d'environ 80% au 2ème trimestre.