Wall Street progresse, portée par l'IA et une inflation conforme aux attentes

Les principaux indices américains évoluent dans le vert au cours de la séance de ce mercredi. Le Nasdaq gagne 0,8%, porté par plusieurs publications solides de spécialistes des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Dans le même temps, des chiffres de l'inflation conformes aux attentes renforcent le scénario d'un statu quo de la Fed sur les taux d'intérêt. Le S&P 500 progresse ainsi de 0,2%, tandis que le Dow Jones reste proche de l'équilibre.

A Wall Street, les investisseurs accueillent favorablement les dernières données sur l'inflation américaine, tout en continuant de se tourner vers les valeurs liées à l'IA. Plusieurs spécialistes du cloud et des infrastructures technologiques enregistrent de fortes progressions, permettant notamment au Nasdaq de prendre la tête des principaux indices.

Sur le front macroéconomique, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont légèrement augmenté en juillet, affaiblissant les arguments en faveur d'un relèvement des taux de la banque centrale lors de sa réunion de septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent désormais à 55% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés. Lors de notre point sur la séance de mardi, le marché estimait encore à parts égales la possibilité d'une hausse des taux et celle d'un statu quo.

De son côté, la situation au Moyen-Orient reste volatile. Une source iranienne de haut rang indique qu'aucun progrès n'a été réalisé dans les discussions visant à relancer l'accord intérimaire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en oeuvre. Dans le même temps, les attaques contre le transport maritime se poursuivent.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, CoreWeave s'envole de 17%. Le spécialiste du cloud dédié à l'IA a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement et publié des résultats supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

Dans le même registre, le spécialiste du neocloud Nebius Group bondit de près de 21%, également soutenu par ses résultats du deuxième trimestre.

Le fabricant de serveurs Super Micro Computer affiche pour sa part une progression de 13%, soit la plus forte hausse du S&P 500, après avoir présenté des prévisions de chiffre d'affaires pour son exercice 2027 supérieures aux attentes.

Parmi les autres valeurs en vue, Cava Group grimpe de 12% après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel au deuxième trimestre.

Lumentum Holdings avance également de 12%. Le fabricant de produits photoniques a dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux attentes des analystes, tout en dépassant les estimations du marché pour le quatrième trimestre.