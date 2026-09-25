Wall Street progresse légèrement, l'engouement pour l'IA atténuant les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,44%, S&P +0,29%, Nasdaq +0,41%

* Akamai Technologies s'envole grâce à un accord de services cloud avec Anthropic pour 11,6 milliards de dollars

* Microsoft réinvente Copilot avec des outils de génération de code et d'IA agentique

(Mises à jour après l'ouverture du marché)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, l'optimisme lié à l'IA ayant soutenu le moral des investisseurs malgré la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près les efforts visant à conclure un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

L'action Microsoft MSFT.O a progressé de 3% et a été le principal moteur de la hausse du S&P 500 après que le géant du logiciel a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de codage et un agent IA toujours actif.

Les fabricants de puces Micron MU.O et Marvell Technology

MRVL.O ont chacun gagné environ 1%, tandis que Nvidia NVDA.O a légèrement progressé.

L’optimisme lié à l’IA a été un moteur clé cette semaine, soutenu par le succès croissant du Muse de Meta META.O et de son appareil intégré , Charm, auprès des jeunes consommateurs. Certains analystes y ont vu le résultat des dépenses massives consacrées à cette technologie. Le titre a reculé de 2,8% par rapport aux gains enregistrés plus tôt dans la semaine.

“Les sommes injectées dans l’économie grâce aux investissements dans l’IA sont tout simplement colossales, et nous n’avons même pas encore constaté les retombées en termes de productivité”, a déclaré Jamie Harris, associé gérant chez Harris Financial Group. “Le marché en tient un peu compte dans ses valorisations, et c’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment assister à une forte vague de ventes.”

À 9 h 59 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 226,73 points, soit 0,44%, à 51.576,71, le S&P 500 .SPX gagnait 22,49 points, soit 0,29%, à 7.726,62 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 109,38 points, soit 0,41%, à 27.048,75.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont reculé, mais cette baisse a été compensée par une hausse de 1% du secteur technologique .SPLRCT — le secteur le plus performant de la semaine. Tant le S&P 500 que le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.

Un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive du conflit, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington, a contribué à soutenir le moral des marchés.

Cet optimisme a toutefois été tempéré par les craintes inflationnistes alimentées par la prolongation des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi que par la flambée de la dette publique. Les cours du Brent LCOc1 oscillaient au-dessus de 100 dollars le baril et le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 5,1%.

Les opérateurs estiment désormais à 64% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50% en début de semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Des déclarations de responsables politiques tels que John Williams, Jeffrey Schmid et Beth Hammack sont attendues dans le courant de la journée.

Alors que tous les regards sont tournés vers le sommet américano-chinois, le président Donald Trump a déclaré avoir eu une “réunion très productive” avec le président Xi Jinping. M. Trump a également clairement fait savoir à M. Xi que l’aide chinoise à l’Iran était inacceptable, a déclaré l’ambassadeur américain en Chine.

Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 8% après la conclusion d’un accord de 11,6 milliards de dollars portant sur des services cloud avec Anthropic, leader dans le domaine de l’IA. People PPLI.O a bondi de 8% après la publication d’un article indiquant que MGM Resorts International

MGM.N était en pourparlers concernant une offre d’achat de la société de services en ligne.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,27 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,18 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 27 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 80 nouveaux plus bas.