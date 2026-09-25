Wall Street ouvre en légère hausse, portée par un répit sur le pétrole et les taux

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en petite hausse vendredi, soutenue par une accalmie sur le marché du pétrole et par des rendements obligataires globalement stables après leur bond de la veille.

Vers 14H10 GMT, l'indice Nasdaq progressait de 0,12%, le Dow Jones prenait 0,18% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,05%.

Wall Street profite des "prix du pétrole en baisse ce matin, alors que de nouveaux signes laissent entrevoir des progrès diplomatiques potentiels entre les Etats-Unis et l'Iran", explique Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré à plusieurs médias étrangers avoir communiqué mardi à l'émissaire américain Steve Witkoff les conditions de l'Iran pour une réouverture du détroit d'Ormuz.

Parmi les demandes, d'après le New York Times, Téhéran souhaite notamment la levée des sanctions sur le pétrole iranien et la fin du blocus naval américain contre l'Iran.

"Si un tel scénario venait à se concrétiser, les opérateurs s'attendent à une nette baisse des prix du pétrole", explique David Morrison, du courtier Trade Nation. "Mais de nombreux obstacles restent encore à surmonter" alors que les tensions demeurent vives dans la région.

Dans ce contexte, le marché obligataire semblait marquer un temps d'arrêt vendredi, au lendemain d'une envolée.

Le taux d'intérêt de la dette publique des Etats-Unis à 30 ans a atteint jeudi en séance un plus haut depuis 2004, à 5,50%, tandis que son équivalent à 10 ans a touché 5,22%, niveau plus vu depuis 2007.

Les bons du Trésor américain à échéance 10 ans évoluaient à 5,19% peu après l'ouverture de Wall Street et ceux à échéance 30 ans, à 5,49%.

La guerre au Moyen-Orient alimente les inquiétudes inflationnistes, renforce les anticipations d'un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et tire les rendements obligataires vers le haut.

Les besoins croissants en dette du secteur de l'intelligence artificielle (IA) représentent aussi une concurrence importante sur le marché obligataire, faisant grimper les taux, explique David Morrison.

"Malgré ces turbulences, le marché boursier continue de faire preuve d'une solide résilience", estime Andrew Melville, de Block Scholes.

Côté indicateurs, la place américaine a été agréablement surprise vendredi par les commandes de biens durables d'août, qui sont ressorties stables sur un mois. Le marché tablait sur un repli.

La semaine prochaine sera marquée par plusieurs publications économiques majeures, notamment sur l'emploi et l'inflation.

Patrick O'Hare note aussi un accueil mesuré de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington, les marchés ne discernant "aucun progrès économique de nature à rebattre les cartes."

Côté entreprises, Akamai, spécialiste du stockage de données en ligne, était recherché (+7,04% à 118,18 dollars) après l'annonce d'un accord pluriannuel avec le géant de l'IA Anthropic, une opération valorisée à 11,6 milliards de dollars.

Le distributeur de demi-gros Costco (+2,53% à 919,18 dollars) profitait de résultats trimestriels au-dessus des attentes du marché, grâce, notamment, au remboursement des droits de douane indûment prélevés en 2025.

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