La série noire continue pour Nike, BofA dégrade son opinion

Chaussures de Nike. (crédit photo : Unsplash / Revolt )

L'action Nike poursuit sa série baissière vendredi à la Bourse de New York, où la valeur essuie une 4e séance consécutive de repli dans le sillage d'une sévère dégradation de BofA. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre recule de 0,6% à 35,8 dollars, après avoir atteint dans la matinée de nouveaux planchers depuis 2014. Il s'agit de la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine indique avoir ramené son opinion sur la valeur de "neutre" à "sous-performance" avec un objectif de cours abaissé de 47 à 30 dollars face à un redressement qui se révèle bien plus long que prévu.

La firme explique avoir réduit de respectivement 11 et 12% ses prévisions de résultat pour les exercices 2026/2027 et 2027/2028, estimant que les nouveautés lancées par l'équipementier sportif devraient être plus que compensées par la morosité économique.

L'horizon de la reprise s'éloigne

Plus grave, BofA dit ne plus anticiper de retour à la croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2026/2027, comme c'était le cas jusqu'à présent.

Les analystes expliquent rester pour l'instant sur leur réserve, attendant deux prérequis avant de redevenir plus constructifs sur la valeur, en l'espèce un redémarrage de l'innovation produit et une stabilisation des performances en Chine.

Le titre accuse un repli de près de 44% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 12% pour l'indice S&P 500.