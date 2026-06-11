Wall Street progresse légèrement grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs, tandis que l'attention se porte sur le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,54 %, S&P 500 +0,26 %, Nasdaq +0,41 %

* Les valeurs du secteur des logiciels sous pression

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les prix à la production de mai augmentent plus que prévu

(Mise à jour avec les cours du début d'après-midi) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé jeudi dans un marché agité, les valeurs technologiques s'étant stabilisées après une récente vague de ventes, tandis que les investisseurs suivaient de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient.

Les fabricants de puces électroniques ont rebondi après que la vague de ventes de mercredi a fait chuter les principaux indices de Wall Street de plus de 1 % et entraîné les valeurs technologiques en territoire de correction, soit une baisse de 10 % par rapport à leur plus haut historique.

Intel INTC.O a bondi de 6 %, tandis que Nvidia NVDA.O et Micron Technology MU.O ont progressé respectivement de 0,5 % et 3,2 %. L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a gagné 0,7 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 3,5 %.

Les actions se sont stabilisées alors même que le président américain Donald Trump avertissait que Washington frapperait l'Iran “très fort ce soir” et prendrait bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers de ce pays du Moyen-Orient. Les cours du pétrole sont restés pratiquement inchangés. O/R

“C'est (l'avertissement de Trump) une perspective assez inquiétante pour le marché, mais ce que nous observons ici, c'est un marché qui a peut-être été largement survendu ces derniers jours. C'est pourquoi nous assistons à une sorte de rebond”, a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth.

À 11 h 53 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 268,31 points, soit 0,54 %, à 50.187,09, le S&P 500 .SPX gagnait 18,57 points, soit 0,26 %, à 7.285,56 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 103,26 points, soit 0,41 %, à 25.272,76.

Le S&P 500 a chuté d'environ 4 % depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin, les investisseurs étant préoccupés par les valorisations élevées des valeurs technologiques et le resserrement de la politique monétaire, le conflit au Moyen-Orient alimentant les pressions inflationnistes.

Les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis plus de trois ans.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, les investisseurs tablant sur au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

“L'inflation est actuellement une préoccupation plus importante pour les marchés que la croissance. Par conséquent, toute correction à court terme sera plus probablement due aux pressions inflationnistes qu'à une détérioration de l'activité économique”, a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au Schwab Center for Financial Research.

L'entrée en bourse très attendue vendredi de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont la valorisation devrait s'élever à 1 750 milliards de dollars, pourrait également mettre à l'épreuve la reprise observée cette année, qui a porté à plusieurs reprises les actions à des niveaux records.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, les valeurs industrielles menant la hausse.

Les services de communication .SPLRCL ont reculé de 1,8 %, Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ayant chacune perdu près de 2 %.

L'action Oracle ORCL.N a plongé de 12 % après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street.

AppLovin APP.O et Atlassian TEAM.O ont chuté respectivement d'environ 1 % et 4 %, tandis que Servicenow

NOW.O , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O ont reculé de 3,2 % à 5 %.

Parmi les autres titres en mouvement, Navan NAVN.O a bondi de 14 % après que l'agence de réservation de voyages d'affaires a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,91 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,58 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 107 nouveaux plus hauts et 121 nouveaux plus bas.