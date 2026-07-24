Wall Street progresse légèrement alors que les investisseurs jonglent entre les résultats d'entreprises, les risques liés au Moyen-Orient et les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,7%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq +0,1%

* Intel recule malgré des prévisions trimestrielles optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices

* Digital Realty s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 17 ans grâce à des perspectives optimistes

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, mais restaient en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires, les investisseurs évaluant une série dense de résultats d'entreprises, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et les nouveaux droits de douane annoncés par l'administration Trump.

Intel INTC.O s'est ajouté à la liste des résultats clés de cette semaine , en annonçant des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et en dévoilant son intention d'augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. L'action du fabricant de puces a chuté de 3%malgré ces résultats encourageants.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui regroupe l'ensembledu secteur des semi-conducteurs, a reculé de 2,7%.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à enregistrer une deuxième semaine consécutive de baisse, tandis que le Dow Jones se dirigeait vers une troisième semaine d’affilée dans le rouge, à la suite de la violente vague de ventes de jeudi, menée par les valeurs technologiques à forte capitalisation.

Les inquiétudes des investisseurs concernant le coût croissant des investissements dans l’IAsont devenues un thème central pour les marchés après que les résultats d’Alphabet

GOOGL.O et de Tesla TSLA.O ont mis en évidence la hausse des dépenses d’investissement et la consommation de trésorerie chez les grandes entreprises technologiques.

Cela a instauré un climat de prudence à l’approche de la publication, la semaine prochaine, des résultats de Microsoft

MSFT.O , d’Amazon AMZN.O et de Meta META.O .

“Je dirais que, dans l’ensemble, les hyperscalers continuent malheureusement d’être considérés comme les moteurs de cette bulle”, a déclaré Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels chez Wells Fargo Investment Institute.

“Il semble que le marché commence à s’inquiéter quelque peu des flux de trésorerie.”

L'immobilier a été le secteur le plus performant du S&P 500, avec une hausse de 2,3%.

L'action de Digital Realty Trust DLR.N a bondi de 15% et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis 2009 après que la société eut revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant ses flux de trésorerie d'exploitation.

Dans le même temps, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10% et 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, invoquant une application laxiste des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10% arrivait à expiration.

“Cela va insuffler une dynamique stagflationniste à l’économie”, a déclaré M. Samana.

“Les responsables de la politique monétaire vont devoir y faire face, et il n’existe pas de solution facile face aux chocs stagflationnistes.”

Les risques géopolitiques ont été au centre de l’attention après que des missiles américains ont frappé des cibles à travers l’Iran vendredi, à la suite de l’avertissement du président Donald Trump concernant une “riposte militaire majeure” contre Téhéran et ses alliés houthis au Yémen.

Malgré le reculdes cours du pétrole vendredi, un choc énergétique prolongé pourrait raviver les craintes d’inflation mondiale etinciter les banques centrales à réajuster leur politique monétaire.

La Réserve fédérale doit se réunir la semaine prochaine, les marchés anticipant une probabilité d’environ un tiers d’une hausse des taux, contre 12% la semaine précédente, selon l’outil FedWatch du CME.

Les investisseurs suivront également de près les données PCE de la semaine prochaine, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui seront publiées le lendemain de la décision de politique monétaire.

À 11 h 58, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 358,97 points, soit 0,70%, à 52.073,03, le S&P 500

.SPX gagnait 43,50 points, soit 0,59%, à 7.451,80 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 30,60 points, soit 0,12%, à 25.168,30.

Les données ont montré que l’activité dans le secteur des services américain s’est accélérée en juillet , soutenue en partie par les dépenses liées à la Coupe du monde de la FIFA et à la fête nationale, tandis que le rythme de croissance du secteur manufacturier a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars.

Entre autres, SLB SLB.N a progressé de 10% après que la société de services pétroliers a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre .

Les titres en hausse ont été 2,11 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et 1,11 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 61 nouveaux plus hauts et 147 nouveaux plus bas.