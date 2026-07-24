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Intel : spectaculaire "bull trap" entre 110 USD et 95,5 USD en quelques heures
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 19:11
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Difficile d'espérer des résultats plus "canon" que ceux publiés ce jeudi 23/07, avec une envolée des bénéfices et du chiffre d'affaires d'une ampleur jamais vue depuis 15 ans. Et ce n'est pas tout, les prévisions pour le prochain trimestre sont revues à la hausse : de prime abord, c'était un "sans faute" qui fut salué comme tel par une hausse de 10% vers 110 USD dans les minutes qui ont suivi la publication (vers 22H30). Alors, le sujet d'inquiétude serait-il l'ampleur des CAPEX... qui devient l'épouvantail dans un contexte de retour sur investissement incertain ?

Le "sentiment" semble s'être complètement retourné avec une ouverture à l'équilibre (10% de reperdus par rapport à la veille) puis une dégradation de -4,5% vers 95 USD, le titre venant tester son plancher du 17 juillet.

La cassure de la MM100 qui gravite vers 90 USD pourrait marquer le début d'un épisode correctif, avec des investisseurs piégés à 110 USD, un "bull trap" qui doit être psychologiquement difficile à vivre.

Les objectifs à la baisse sont le comblement du "gap" des 84,6 USD du 28 avril, puis celui des 68,28 USD du 23 avril.

La règle du balancier sur la dernière oscillation 140/95 USD induit même une possibilité de repli jusque vers... 50 USD, sachant qu'un autre "gap" subsiste vers 53,3 USD (du 7 avril), un niveau proche des 54,3 USD, l'ex zénith du 21/22 janvier dernier.

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