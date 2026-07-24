Basketball-LeBron James aux Philadelphia 76ers pour une 24e saison record en NBA

NBA : Play-offs – Oklahoma City Thunder contre Los Angeles Lakers
LeBron James a annoncé vendredi qu'il jouerait pour les Philadelphia 76ers la saison prochaine, sa 24e en NBA, un record.
L'Américain, meilleur marqueur de l'histoire de la ligue nord-américaine de basketball, a disputé les huit dernières saisons aux Los Angeles Lakers, avec lesquels il a conquis le titre NBA en 2020, après deux passages aux Cleveland Cavaliers, où il a entamé sa carrière, séparés par quatre années passées au Miami Heat. Il a aussi remporté le titre NBA avec ces deux dernières équipes.
"Il s'agit de ma dernière décision. Je n'y vais pas pour l'argent. Je n'y vais pas pour des raisons familiales. Pour quoi je joue vraiment à ce stade ? Je veux encore faire des sacrifices. Je veux encore travailler. Je veux encore souffrir. Je veux encore me battre, gagner et avoir une chance de ressentir ce que ça fait de gagner un nouveau championnat", a écrit LeBron James, qui aura 42 ans le 30 décembre, sur les réseaux sociaux.
"Je crois que je peux contribuer à faire des Philadelphia 76ers une équipe championne et je suis tellement excité de stimuler de nouveaux supporters et de commencer une dernière fois cet incroyable voyage."
LeBron James a battu en mars le record de Robert Parish pour le plus grand nombre de matches joués en saison régulière en carrière, ce qui ne l'empêche pas de continuer à être performant.
La saison dernière, il a, en moyenne par match, inscrit 20,9 points, pris 6,1 rebonds et donné 7,2 passes décisives en 60 rencontres. Il a été sélectionné pour une 22e saison consécutive pour le All-Star Game, là aussi un record.
(Frank Pingue à Toronto, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)
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