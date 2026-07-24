Basketball-LeBron James aux Philadelphia 76ers pour une 24e saison record en NBA

NBA : Play-offs – Oklahoma City Thunder contre Los Angeles Lakers

LeBron James a annoncé vendredi ‌qu'il jouerait pour les Philadelphia 76ers la saison prochaine, sa 24e ​en NBA, un record.

L'Américain, meilleur marqueur de l'histoire de la ligue nord-américaine de basketball, a disputé les huit dernières saisons aux Los Angeles ​Lakers, avec lesquels il a conquis le titre NBA en 2020, après deux passages aux ​Cleveland Cavaliers, où il a entamé sa ⁠carrière, séparés par quatre années passées au Miami Heat. Il ‌a aussi remporté le titre NBA avec ces deux dernières équipes.

"Il s'agit de ma dernière décision. Je n'y vais ​pas pour l'argent. Je ‌n'y vais pas pour des raisons familiales. Pour ⁠quoi je joue vraiment à ce stade ? Je veux encore faire des sacrifices. Je veux encore travailler. Je veux encore souffrir. Je veux encore ⁠me battre, gagner ‌et avoir une chance de ressentir ce que ça ⁠fait de gagner un nouveau championnat", a écrit LeBron James, qui ‌aura 42 ans le 30 décembre, sur les réseaux ⁠sociaux.

"Je crois que je peux contribuer à faire des ⁠Philadelphia 76ers une équipe ‌championne et je suis tellement excité de stimuler de nouveaux supporters ​et de commencer une dernière fois ‌cet incroyable voyage."

LeBron James a battu en mars le record de Robert Parish pour le ​plus grand nombre de matches joués en saison régulière en carrière, ce qui ne l'empêche pas de continuer à être performant.

La ⁠saison dernière, il a, en moyenne par match, inscrit 20,9 points, pris 6,1 rebonds et donné 7,2 passes décisives en 60 rencontres. Il a été sélectionné pour une 22e saison consécutive pour le All-Star Game, là aussi un record.

(Frank Pingue à Toronto, version française Bertrand Boucey, ​édité par Sophie Louet)