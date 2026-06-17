Wall Street progresse légèrement à l'approche de la première décision de politique monétaire de la Fed sous la direction de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,15%, S&P 500 +0,11%, Nasdaq +0,35%

* Les fabricants de puces électroniques rebondissent après la chute de la séance précédente

* Les ventes au détail de mai bondissent de 0,9% contre une estimation de 0,5%

* La décision de la Fed est attendue plus tard dans la journée

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mercredi dans un marché agité, les valeurs des fabricants de puces électroniques ayant rebondi à l'approche de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale.

Les actions des fabricants de puces électroniques, dont les valorisations sont élevées, notamment Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel

INTC.O , ont progressé de 2,5% à 4%.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a gagné 1,2%, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 3,5%.

Les actions américaines ont connu une évolution en dents de scie après un fort rebond lundi, lorsque le président Donald Trump a annoncé un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a fait chuter les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont reculé, les valeurs des services de communication .SPLRCL menant le mouvement baissier après que Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont perdu respectivement 2,2% et 1,6%.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS ont subi de nouvelles pressions, Adobe ADBE.O , Salesforce CRM.N et Atlassian TEAM.O reculant de 1,2% à 2,3%.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur la décision de politique monétaire de la Fed, qui doit être annoncée à 14h00 (heure de l'Est).

Les responsables monétaires devraient, selon les prévisions générales, maintenir les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, alors qu’ils sont confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

Les investisseurs suivront également de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed afin de connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, référence mondiale des coûts d’emprunt, a légèrement progressé pour s’établir à 4,43%.

"La dernière chose que Warsh souhaite, c’est de provoquer une forte hausse du rendement des obligations à 10 ans. Il est vraiment important pour les marchés que ce rendement reste en dessous de 4,5%, surtout maintenant que les cours du pétrole sont en baisse," a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

"Il ne faut donc pas s’attendre à des changements rapides dans ce sens. Et bien sûr, il doit obtenir l’adhésion du comité. Ce sera donc un processus très long et laborieux."

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, mais un ralentissement est probable, car la marge de manœuvre dont disposaient les consommateurs grâce à des remboursements d’impôts plus importants s’amenuise en raison de la hausse des coûts.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9% le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4% en avril, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,5%.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, mais misent sur une probabilité de près de 43% d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 9h41 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 77,71 points, soit 0,15%, à 52.070,81, le S&P 500 .SPX gagnait 8,14 points, soit 0,11%, à 7.519,49 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 89,53 points, soit 0,35%, à 26.466,52.

Les actions américaines se sont partiellement remises de la chute enregistrée début juin, l’indice Dow Jones .DJI , qui regroupe les valeurs phares, ayant atteint des niveaux records lors des deux dernières séances, grâce à une économie américaine résiliente, à un rebond s’étendant au-delà des valeurs technologiques et à la baisse des cours du pétrole, qui ont soutenu le moral des investisseurs.

Les cours du pétrole ont oscillé près de leur plus bas niveau depuis trois mois, alimentés par l’espoir que l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran permette au pétrole de quitter le Golfe en passant par le détroit d’Ormuz, point stratégique. O/R

Une certaine incertitude persistait toutefois après que Donald Trump eut déclaré que le protocole d’accord avec l’Iran n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre les bombardements s’il n’en était pas satisfait.

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, ont progressé de 1,6% après avoir dépassé mardi la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée.

Le titre CME Group CME.O a reculé de 5% après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,52 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.