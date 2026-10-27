Wall Street progresse grâce au regain d'élan du secteur de l'IA, alors que la saison des résultats s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P gagne 0,57% et le Nasdaq progresse de 1,14%

* Boeing recule après avoir annoncé une perte trimestrielle

* Les données montrent que les investissements dans l'IA se poursuivent à un rythme soutenu

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Une reprise du secteur technologique portée par l’IA a fait grimper les actions américaines mardi, alors que la saison des résultats du troisième trimestre s’accélère, que la baisse des cours du pétrole a apaisé les craintes inflationnistes et que la Réserve fédérale se réunissait pour son avant-dernière réunion de l’année.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené la hausse, tandis que l'indice Dow Jones, composé de valeurs de premier ordre, est resté pratiquement inchangé.

L’engouement suscité par les détails concernant l’introduction en bourse imminente d’Anthropic a contribué à stimuler les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX pour la troisième séance consécutive.

Les inquiétudes croissantes quant à la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, ont pesé sur le secteur de l’IA ce mois-ci. L’indice Philadelphia SE Semiconductor, bien qu’en recul de plus de 20% par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 22 juin, a surperformé le marché dans son ensemble cette année, avec une hausse de 61,6% contre une progression de 12,8% du S&P 500 depuis le début de l’année.

Pour financer son expansion dans le domaine de l’IA, Meta META.O a porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions, la plus importante de son histoire, ce qui a entraîné une baisse de 1,2% du cours de l’action de la société mère de Facebook.

Les introductions en bourse d’entreprises spécialisées dans l’IA, telles qu’Anthropic, suscitent un engouement supplémentaire pour le secteur des semi-conducteurs, a déclaré Matthew Keator, associé gérant du Keator Group, une société de gestion de patrimoine basée à Lenox, dans le Massachusetts.

« Cependant, certains signes laissent penser qu’elles pourraient légèrement réduire certaines de leurs dépenses futures dans ce domaine », a ajouté M. Keator. « Pour moi, cela signifie que le marché pourrait être un peu en avance sur lui-même. »

Les données économiques ont montré une hausse des nouvelles commandes d'ordinateurs et de périphériques, ce qui corrobore l'idée d'une forte dépense liée à l'IA.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi celles-ci, 83% ont affiché des résultats supérieurs aux prévisions, selon les dernières données disponibles de LSEG.

Boeing BA.N a chuté de 9,7% après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au troisième trimestre, tandis que la société de gestion de l’eau Xylem XYL.N a reculé de 12,4% après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Les résultats trimestriels décevants de Sherwin-Williams ' SHW.N ont entraîné une baisse de 2,3% de son titre et pesé sur le Dow Jones.

Royal Caribbean RCL.N a progressé de 6,5% après que l’opérateur de croisières a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

La Fed s’est réunie mardi pour sa réunion de politique monétaire d’octobre, qui devrait, selon les prévisions générales, aboutir à une décision de maintenir le taux cible des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%, reportant ainsi sa deuxième hausse de taux de l’année à sa dernière réunion de décembre, selon l’outil FedWatch du CME.

« Nous allons assister à une nouvelle hausse des taux, que ce soit cette semaine ou lors de la prochaine réunion », a déclaré M. Keator. « Je m’attends à ce que le président et le comité réaffirment leur engagement, montrant ainsi qu’ils prennent très au sérieux la question de l’inflation. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 2,44 points, soit 0,00%, à 52.364,02, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 43,86 points, soit 0,57%, à 7.720,63 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 297,68 points, soit 1,14%, à 26.467,06.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques ont mené la hausse, tandis que les valeurs énergétiques ont subi la plus forte baisse en pourcentage, pénalisées par le recul des cours du brut CLc1 alors que l'attention se tournait vers les négociations de paix au Moyen-Orient.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,59 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 60 nouveaux plus-hauts et 121 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.984 titres ont progressé et 1.691 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,76 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux plus-hauts et 202 nouveaux plus-bas.