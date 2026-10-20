Wall Street progresse grâce à la remontée des valeurs du secteur de la santé et au recul du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,97%, S&P +0,42%, Nasdaq +0,22%

* 3M étend son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* L'action GM plonge alors que le constructeur automobile fait état d'une pression croissante sur ses coûts

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, la hausse des valeurs du secteur de la santé et la baisse des cours du pétrole ayant stimulé l'appétit pour le risque, s'inscrivant dans la lignée du rebond observé après la vague de ventes de la semaine dernière, tirée par le secteur technologique.

Les cours du Brent ont reculé de 1,1% après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois au cours d’une séance agitée, les traders évaluant les attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et les informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe. O/R

La plupart des secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la santé .SPXHC atteignant un plus haut historique. Ces hausses ont été menées par les grands laboratoires pharmaceutiques, notamment Eli Lilly LLY.N , dont le titre a bondi de 4,7% pour atteindre un record. Amgen AMGN.O , Pfizer

PFE.N , Johnson & Johnson JNJ.N et AbbVie ABBV.N ont également progressé de plus de 2% chacun.

L'indice financier .SPSY a également progressé de 1,2%.

Le secteur de l’énergie .SPNY a toutefois enregistré les plus fortes baisses, tandis qu’un recul d’environ 2% de Meta Platforms META.O a entraîné le secteur des services de communication .SPLRCL à la baisse.

Le marché a prolongé le rebond de lundi, lorsque les investisseurs ont profité de la baisse des valeurs technologiques pour acheter, après la violente vague de ventes de la semaine dernière, alimentée en partie par les inquiétudes concernant l'endettement de CoreWeave CRWV.O et le coût du financement du développement de l'IA.

Les actions liées à l’IA sont restées stables ou ont progressé mardi, après une faiblesse initiale lors des échanges avant l’ouverture. CoreWeave affichait une hausse de 2,5%, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , baromètre du secteur des puces électroniques, progressait de 0,7%.

"On observe une certaine vigueur chez certaines valeurs de grande capitalisation et au sein du Dow Jones, ce qui contribue en quelque sorte à soutenir les indices globaux", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Les inquiétudes concernant la situation du secteur des semi-conducteurs persistent, mais dans l’ensemble, le reste du marché connaît un rebond plutôt encourageant."

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’IA Elice Group 0158S0.KQ a chuté de près de 30% lors de son entrée en bourse , passant sous son prix d’introduction après que la société eut levé 201,1 milliards de wons (151,12 millions de dollars) lors de son introduction en bourse.

À 12h06 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 502,03 points, soit 0,97%, pour atteindre 52.468,06. Le S&P 500 .SPX a gagné 32,33 points, soit 0,42%, à 7.723,06, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 58,72 points, soit 0,22%, à 26.489,60.

Les investisseurs suivent désormais de près les résultats d'entreprise de cette semaine afin de déterminer si les sociétés sont en mesure de maintenir une forte croissance face à des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats trimestriels de SpaceX SPCX.O et de Netflix

NFLX.O sont attendus mardi après la clôture du marché, tandis que les poids lourds Meta et Tesla TSLA.O devraient publier les leurs mercredi.

Le titre Steel Dynamics STLD.O a reculé de 1,4% après que le sidérurgiste a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

L'action General Motors GM.N a chuté de 6,9% après que le constructeur automobile a fait part de pressions attendues dans les mois à venir en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la baisse des ventes de camions.

Le titre 3M MMM.N a progressé de 5% après que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Amazon

AMZN.O dans le domaine des centres de données, et qu’elle avait émis un bon de souscription à l’intention d’une filiale d’Amazon lui permettant d’acquérir des actions ordinaires de 3M pour un montant supérieur à 521 millions de dollars. Le conglomérat industriel a également revu à la hausse, mardi, ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

La société d’évaluation de crédit Equifax EFX.N a bondi de 11,4% après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Hasbro HAS.O a progressé de 5,6% après que le fabricant de jouets a revu à la hausse ses prévisions annuelles tant pour son chiffre d’affaires global que pour son activité de jeux vidéo.

Les titres en hausse ont été 2,51 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,78 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 204 nouveaux plus bas.