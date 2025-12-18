Wall Street progresse alors que les marchés digèrent l'apaisement de l'inflation, Micron menant le rallye technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron en hausse grâce à des prévisions de forte demande en IA

Les prix annuels à la consommation augmentent moins que prévu en novembre

Trump Media en hausse suite à l'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies

Indices en hausse: Dow 0,89%, S&P 500 1,32%, Nasdaq 1,88%

Le S&P 500 et le Nasdaq en passe de réaliser leur plus forte hausse quotidienne depuis plus de trois semaines

(Mise à jour des transactions de mi-séance) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont grimpé jeudi, car un rapport sur l'inflation en demi-teinte a maintenu les chances d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont apaisé certaines inquiétudes concernant les valorisations du secteur technologique.

Les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu en glissement annuel en novembre , alors que le Bureau des statistiques du travail du Département du travail n'a pas publié les variations de l'IPC d'un mois sur l'autre après que la fermeture du gouvernement pendant 43 jours ait empêché la collecte des données du mois d'octobre.

"L'IPC de novembre a été beaucoup plus faible que prévu... cela soulèvera probablement des questions sur certains ajustements que les statisticiens ont dû faire étant donné l'absence des données d'octobre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport positif, qui est assorti d'un astérisque."

Des inquiétudes subsistent quant à la possibilité que les données soient faussées, à l'instar du rapport officiel sur l'emploi qui a été publié en début de semaine. Un rapport sur les demandes de chômage a montré que les nouvelles demandes ont diminué la semaine dernière, inversant la hausse de la semaine précédente et suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables en décembre.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders évaluent désormais à 58 % la probabilité d'une mesure de politique monétaire accommodante (dovish) de la Fed en mars.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations sensibles aux taux, a progressé de 1,3%.

À 11:27 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 425,15 points, ou 0,89%, à 48 313,11, le S&P 500

.SPX a gagné 88,89 points, ou 1,32%, à 6 810,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 424,34 points, ou 1,88%, à 23 119,07.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à enregistrer leur plus forte hausse quotidienne depuis plus de trois semaines, rebondissant après un plus bas de trois semaines atteint mercredi.

Neuf des 11 secteurs du S&P ont progressé, menés par la consommation discrétionnaire .SPLRCD qui a gagné 2,7% alors que Lululemon LULU.O a bondi de 6% suite à un rapport indiquant que l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements athlétiques.

Parmi les valeurs technologiques de poids, Micron Technology MU.O a bondi de 11 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel près de deux fois supérieur aux attentes des analystes, grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoires, dont SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , ont également bondi, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé de 3 %.

L'incertitude concernant les plans des entreprises pour monétiser l'IA et les dépenses massives soutenues par la dette pour le développement de la technologie ont entravé la prise de risque ce trimestre.

Oracle ORCL.N a grimpé de 1,8%, se remettant d'une chute mercredi lorsque les plans de financement pour un centre de données Stargate ont déclenché une chute générale des actions.

Birkenstock BIRK.N a perdu 9,1% après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de chaussures aient manqué les estimations .

Trump Media & Technology DJT.O a bondi de 34,2 % après que la société et l'entreprise d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient accepté de combiner dans une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

Les investisseurs surveilleront les sociétés de cannabis car le président Donald Trump devrait aborder l'assouplissement potentiel de la réglementation sur la marijuana jeudi. Le AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF

MSOS.P était en hausse de 4,5 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,58 contre 1 sur le NYSE et de 2,99 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 87 nouveaux sommets et 98 nouveaux planchers.