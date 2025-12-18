Stellantis réduira la production sur son site de Mulhouse en janvier

Stellantis STLAM.MI va réduire la production et modifier l'organisation de son site de Mulhouse à partir de janvier prochain afin de s'adapter à la demande du marché, a fait savoir jeudi un porte-parole du groupe automobile.

A partir du 19 janvier, la production de l'usine, qui fabrique les Peugeot 308 et 408 ainsi que la DS7, passera de 640 véhicules par jour à 460, a-t-il indiqué.

"Les contrats d'intérim iront à leur terme, et des mobilités seront organisées avec le secteur Powertrain du site (fonderie, forge et mécanique) qui connaît une très forte activité pour l'ensemble du groupe", a précisé le porte-parole.

La CFE-CGC, principal syndicat du constructeur en France, s'est élevée contre cette annonce, estimant que "cette nouvelle organisation, appelée à durer plusieurs années, entraînera des conséquences lourdes sur l'emploi et le tissu économique local".

"Plus de 400 salariés intérimaires verront leurs contrats progressivement interrompus", a déclaré la CFE-CGC dans un tract.

(Gilles Guillaume, rédigé par Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)