L'Europe finit dans le vert après la BCE et la BoE

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après les décisions respectives de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sans surprise, tandis que Wall Street était portée à la mi-séance par des données plus faibles que prévu sur l'inflation américaine.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,80% à 8.150,64 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,69% et le Dax allemand a progressé de 0,99%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,08%, le FTSEurofirst 300 0,93% et le Stoxx 600 0,93%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,76%, le Standard & Poor's 500 de 1,27% et le Nasdaq de 1,94%.

Les données publiées par le département américain du Travail montrent que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de 2,7% sur un an en novembre, soit beaucoup moins que la hausse de 3,1% attendue par les économistes interrogés par Reuters. Cela alimente les attentes d'une poursuite de la baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en 2026.

Neuf des 11 grands secteurs du S&P sont dans le vert, avec la consommation discrétionnaire et les services de communication en tête.

Cela profite notamment aux valeurs technologiques qui ont regagné du terrain après les baisses de mercredi, Micron Technology grimpant de 15,5% à la faveur de l'annonce d'un bénéfice trimestriel près de deux fois supérieur aux attentes des analystes, sur fond de forte demande liée à l'intelligence artificielle.

En Europe, la BCE a, comme prévu, maintenu jeudi ses taux directeurs et a revu à la hausse certaines de ses projections en termes de croissance économique et d'inflation. La BCE a en outre gardé toutes les options ouvertes pour la suite, réaffirmant qu'elle fixerait ses taux "réunion après réunion", en fonction des données économiques, semblant atténuer les craintes d'une possible hausse des coûts d'emprunt comme l'a suggéré Isabel Schnabel, l'un de ses membres.

La BoE, de son côté, a abaissé comme prévu ses taux directeurs de 25 points de base, à l'issue d'un vote serré.

Le secteur bancaire en Europe a profité des annonces de la BCE, prenant 1,15%, tandis que le secteur des services financiers a avancé de 1,99%.

VALEURS EN EUROPE

Groupe ADP a plongé de 12,26% après la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) français de s'opposer à la demande de hausse des redevances aéroportuaires formulée par l'opérateur.

Le distributeur allemand de produits de beauté Douglas, qui a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026 et au-delà, a reculé de 3,96%.

Currys a bondi de 7,50%, le distributeur de produits électriques ayant annoncé un bénéfice en forte hausse au premier semestre.

Whitbread a avancé de 6,29%, le fonds spéculatif américain Corvex Management ayant exhorté le groupe à revoir son plan d'investissement.

CHANGES

Le dollar gagne 0,06% face à un panier de devises de référence, après l'inflation américaine.

L'euro recule de 0,15%, à 1,1721 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3375 dollar (inchangé) après les décisions des deux banques centrales.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 3,1 points de base, à 4,1197%, après l'inflation américaine.

Celui du Bund allemand de même échéance a cédé en clôture 1,7 point, à 2,849%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte jeudi, les investisseurs évaluant la perspective de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement posés par le blocus des pétroliers vénézuéliens.

Le Brent progresse de 0,67% à 60,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1% à 56,5 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)