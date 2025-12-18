New York: le pape remplace l'influent cardinal Dolan par un évêque sensible aux questions migratoires

Le cardinal américain Timothy Michael, à Rome le 9 mai 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV a remplacé l'influent cardinal Timothy Dolan après plus de 15 ans à la tête de l'archidiocèse de New York, écartant une figure du camp conservateur américain au profit d'un jeune évêque sensible aux questions sociales, notamment migratoires.

Le Vatican a annoncé jeudi que le pape américain avait choisi Ronald Hicks, un évêque de 58 ans, peu connu du grand public, en provenance de l'Etat de l'Illinois (nord).

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté face à l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Elle met fin à des mois de conjectures quant au remplacement de Mgr Dolan, considéré comme proche du président américain qui en avait fait son favori au conclave.

Cette décision peut être interprétée comme une volonté d'éloigner l'archidiocèse de New York d'une image partisane et d'insister sur le message de l'Eglise catholique en matière de doctrine sociale et d'attention aux marginalisés.

- "Dignité humaine" -

En novembre, Mgr Hicks avait fait part de sa "solidarité avec tous nos frères et sœurs" à l'occasion de la publication d'une lettre des évêques américains critiquant la politique antimigrants que mène la Maison Blanche depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier.

S'exprimant face aux médias jeudi en la cathédrale Saint-Patrick de New York, ce dernier s'est dit "fier" de cette prise de position et a souhaité que les Etats-Unis soient "un pays qui défend la dignité humaine, le respect, le bien-être mutuel".

Dans la lignée de son prédécesseur argentin François, Léon XIV a appelé à un accueil des réfugiés et au respect des droits humains, allant jusqu'à dénoncer le traitement "extrêmement irrespectueux" des migrants par Washington.

Le pape et Mgr Hicks partagent d'autres points communs : ils ont grandi "à 14 pâtés de maisons" l'un de l'autre, dans la banlieue de Chicago, a confié le nouveau visage de l'archidiocèse de New York jeudi, même s'ils ne se sont rencontrés qu'en 2024.

En la cathédrale Saint-Patrick, ce dernier a tenu à s'exprimer également en espagnol, après avoir servi pendant cinq ans au Salvador, en Amérique centrale. Robert Francis Prevost (le vrai nom de Léon XIV), lui, a passé vingt ans au service du Pérou.

Dans une interview à Vatican News jeudi, Mgr Hicks a dit avoir l'intention d'exercer sa charge "non pas de manière clivante ou en déchirant les gens mais en recherchant des voies d'unité et en trouvant des moyens de coopérer les uns avec les autres", dans ce diocèse de premier plan qui rassemble plus de 2,5 millions de personnes.

- "Je lui fais confiance" -

Le cardinal américain Timothy Dolan à New York, le 22 avril 2025 ( AFP / kena betancur )

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans conformément au droit canonique, bien que les cardinaux soient traditionnellement laissés en poste quelques années de plus.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre des fidèles et de faire reculer la sécularisation.

Mgr Dolan a indiqué avoir fait la connaissance de son successeur il y a une semaine seulement. "Je l'aime déjà, je l'apprécie et je lui fais confiance", a-t-il assuré, ajoutant: "je dirais au Saint-Père, bingo, vous avez bien choisi".

En septembre, le cardinal avait suscité la polémique en comparant le militant politique conservateur Charlie Kirk, assassiné, à un "héros" et un "Saint-Paul des temps modernes", dans un entretien avec la chaine de télévision Fox News.

Son remplacement intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York (environ 1.300 personnes, selon les médias américains).