Wall Street progresse alors que le prix du pétrole recule à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,06 %, S&P 500 +0,58 %, Nasdaq +0,65 %

* Oracle en baisse après l'annonce d'un projet de levée de 20 milliards de dollars via un emprunt et une vente d'actions

* Apple recule avant la publication de ses résultats prévue après la clôture des marchés

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, alors que les cours du pétrole chutaient de plus de 7 % dans l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs se préparaient également aux élections de mi-mandat de mardi et à une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, les pourparlers entre l’Iran et les responsables qatariens visant à mettre fin au conflit avec les États-Unis, qui dure depuis huit mois, ayant fait naître l’espoir que les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient pourraient s’atténuer.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême du pays avait accordé « certaines prérogatives » au gouvernement concernant les négociations de paix, ont rapporté les médias d'État .

La plupart des valeurs de grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon.com AMZN.O enregistrant respectivement une hausse de 1 % et de 4,5%.

À 11h49 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 549,85 points, soit 1,06 %, à 52.320,16, le S&P 500 .SPX gagnait 43,80 points, soit 0,58 %, à 7.623,75 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 164,91 points, soit 0,65 %, à 25.601,91.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse, le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD menant la danse, tandis que celui de l’énergie .SPNY a chuté de plus de 2,8 %.

Ces hausses ont apporté un peu de répit au secteur de l’IA après un mois d’octobre difficile, qui avait conduit le .NDX Nasdaq-100, à forte composante technologique, au bord d’une correction, les investisseurs se montrant méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d’IA tout en attendant des preuves de rendements plus solides.

Les inquiétudes ont toutefois persisté, l'action Oracle

ORCL.N ayant chuté de 5,5 % après que des documents réglementaires ont révélé que le fournisseur d’infrastructures cloud prévoyait de lever 20 milliards de dollars par le biais d’une émission obligataire et d’une vente d’actions, soulignant les craintes des investisseurs quant au fait que les dépenses financées par l’endettement pourraient devenir plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard de l’IA reste instable, car un dossier d’introduction en bourse révisé a montré que la perte nette d’Anthropic s’était fortement réduite au troisième trimestre, tandis que son chiffre d’affaires avait bondi en prévision d’une éventuelle cotation.

"(AI) La demande semble toujours forte, mais cette saison des résultats s'est de plus en plus concentrée sur ce que les entreprises dépensent pour la capter et sur le moment où ces investissements commenceront à générer des rendements," a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

L'action Marvell Technology MRVL.O a chuté de 7,6 % après que le fabricant de puces sur mesure a annoncé le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars , dette comprise. L’action Lumentum a reculé de 12,9%.

Intel INTC.O a prolongé sa baisse, reculant de 4,8 %, après avoir enregistré vendredi sa plus forte chute journalière depuis les années 1980. La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et a déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Le fabricant de puces concurrent AMD AMD.O devrait publier ses résultats plus tard dans la semaine, tandis que le géant technologique Apple AAPL.O a reculé de 1,6 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

Parmi les événements clés de cette semaine figurent les élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Les démocrates sont largement donnés favoris pour remporter la Chambre des représentants, mais l'issue du Sénat reste plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l'administration Trump.

Par ailleurs, les données publiées par l' ont montré que l'activité manufacturière américaine s'était redressée en octobre, soutenue par une demande intérieure solide.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,97 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux plus hauts et 182 nouveaux plus bas.