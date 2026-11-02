Wall Street progresse alors que le prix du pétrole recule à l'approche des élections de mi-mandat

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, alors que les cours du pétrole chutaient de plus de 6 % dans l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs se préparent également aux élections de mi-mandat de mardi et à une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de deux semaines, les pourparlers entre l'Iran et les responsables qatariens visant à mettre fin au conflit avec les États-Unis, qui dure depuis huit mois, ayant fait naître l'espoir que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient pourraient s'atténuer.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême du pays avait accordé « certaines prérogatives » au gouvernement concernant les négociations de paix, ont rapporté les médias d'État .

La plupart des valeurs de grande capitalisation et de croissance ont progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon.com AMZN.O enregistrant respectivement une hausse de 1,5 % et 4,1 %.

À 10 h 02 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 537,86 points, soit 1,04 %, à 52 308,17, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 44,29 points, soit 0,58 %, à 7 623,22 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 183,02 points, soit 0,72 %, à 25 620,02.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD menant la danse, tandis que celui de l'énergie .SPNY a chuté de plus de 2,1 %.

Ces hausses ont apporté un peu de répit au secteur de l'IA après un mois d'octobre difficile, qui avait vu l' Nasdaq-100

.NDX , à forte composante technologique, frôler la zone de correction, les investisseurs se montrant méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d'IA tout en attendant des preuves de rendements plus solides.

Les inquiétudes ont toutefois persisté, l'action Oracle ORCL.N ayant chuté de 5,8 % après que des documents réglementaires ont révélé que le fournisseur d'infrastructures cloud prévoyait de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une émission obligataire et d'une vente d'actions, soulignant les craintes des investisseurs quant au fait que les dépenses financées par l'endettement pourraient devenir plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d'emprunt augmentent.

Le sentiment à l'égard de l'IA reste instable, car un dossier d'introduction en bourse révisé a montré que la perte nette d'Anthropic s'était fortement réduite au troisième trimestre, tandis que son chiffre d'affaires avait bondi en prévision d'une éventuelle cotation.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 6,1 % après que le fabricant de puces sur mesure a annoncé le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 115 milliards de dollars , dette comprise. L'action Lumentum a reculéde 10,5%.

Intel INTC.O a prolongé sa baisse, reculant de 2,6 %, après avoir enregistré vendredisa plus forte chute journalière depuis les années 1980. La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et a déclaré ne pas s'attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Le fabricant de puces concurrent AMD AMD.O devrait publier ses résultats plus tard dans la semaine, tandis que le géant technologique Apple AAPL.O a reculé de 1,3 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

"La volatilité devrait persister tout au long de la saison des résultats, et certaines entreprises pourraient être sanctionnées par le marché si elles ne répondent pas aux attentes de ce dernier sur tous ces fronts", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Parmi les principaux événements de cette semaine figurent les élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Les démocrates sont largement donnés favoris pour remporter la Chambre des représentants, mais l'issue du Sénat reste plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l'administration Trump.

Par ailleurs, les données ont montré que l'activité manufacturière américaine s'était redressée en octobre, dans un contexte de demande intérieure solide.

Les titres en hausse ont été trois fois plus nombreux que ceux en baisse (ratio de 3,13 pour 1) à la Bourse de New York (NYSE) et deux fois plus nombreux (ratio de 2,08 pour 1) au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 117 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi