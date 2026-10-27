Wall Street progresse alors que l'élan du secteur de l'IA se maintient à l'approche de la publication de résultats clés et de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,12 %, S&P +0,68 %, Nasdaq +1,25 %

* Boeing recule suite à des perspectives de ralentissement de la production du 737

* General Motors en hausse après avoir annoncé son transfert au Nasdaq

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mardi, portés par l'optimisme persistant autour du secteur de l'intelligence artificielle (IA) à l'approche d'une série de résultats financiers clés, tandis que la baisse des cours du pétrole a également soutenu l'appétit pour le risque à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale cette semaine.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi après une hausse le mois dernier, même si les marchés anticipent au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés dans un contexte de conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent LCOc1 a reculé pour la deuxième séance consécutive dans un contexte de forte volatilité, tout en se maintenant près de son plus haut niveau depuis fin avril.

À 11 h 52 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 60,34 points, soit 0,12 %, à 52.423,99. Le S&P 500 .SPX a gagné 51,97 points, soit 0,68 %, à 7.728,74, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 325,50 points, soit 1,25 %, à 26.495,17.

Les fortes baisses enregistrées par Boeing BA.N ont toutefois limité les gains du Dow. L’action du constructeur aéronautique a chuté de 9,5 % après que son directeur général, Kelly Ortberg, a déclaré que l’entreprise n’atteindrait pas son objectif de cadence de production du 737 avant début 2027.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur technologique .SPLRCT menant la danse, tandis que celui de l’énergie .SPNY restait à la traîne.

Les actions des grandes capitalisations et les valeurs de croissance ont pour la plupart progressé. L'action Tesla

TSLA.O a grimpé de 3,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois mois.

Les titres des fabricants de puces .SOX ont progressé de 3,2 %, enregistrant une troisième journée consécutive de hausse après plusieurs semaines difficiles. Broadcom AVGO.O a gagné près de 4 % après que plusieurs banques de Wall Street et Blackstone BX.N se sont mobilisées pour financer les puces d’IA de la société destinées à Anthropic.

Ces hausses suggèrent que la dynamique des valeurs liées à l’IA est restée intacte au lendemain de l’annonce par Anthropic de son dépôt de dossier en vue d’une introduction en bourse qui pourrait battre tous les records.

“ (La croissance explosive du chiffre d’affaires d’Anthropic) s’accompagne de pertes vertigineuses et d’engagements de dépenses colossaux, et cette même tension sera au cœur de l’actualité lorsque Alphabet, Microsoft et Amazon publieront leurs résultats cette semaine ”, a déclaré Lukman Otunuga, responsable des études de marché chez FXTM.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O , les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N , Super Micro SMCI.O et la société de stockage de données Western Digital WDC.O figuraient parmi les actions les plus performantes de la journée.

Les données publiées mardi ont également montré que les nouvelles commandes de biens d’équipement clés fabriqués aux États-Unis avaient augmenté en septembre, ce qui suggère que le boom des dépenses lié à l’IA se poursuit.

Dans le même temps, Meta META.O a reculé de 0,8 % après que la société a porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions, la plus importante de son histoire, afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA. Cette initiative a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O .

Ce plan intervient alors que les investisseurs examinent de plus en plus attentivement la viabilité des dépenses en IA financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, tout en recherchant des preuves que les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés dans ce secteur se traduisent par de la croissance.

Parmi les autres titres en mouvement, la société de gestion de l’eau Xylem XYL.N a chuté de 11,8 % après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tandis que General Motors GM.N a progressé de 6,3 % à la suite de l’annonce de son projet de transfert de sa cotation vers le Nasdaq.

Les investisseurs se tournent également vers les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,6 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 177 nouveaux plus bas.