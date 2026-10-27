Ukraine : trêve inédite sur le front sud

Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom Oleshky (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

C'est apparemment inédit depuis le début du conflit en 2022 : un cessez-le-feu localisé et à visée humanitaire semblait tenir mardi autour d'Olechky, ville du sud de l'Ukraine occupée par la Russie et en proie à de graves pénuries, aucune des deux parties ne signalant de violations après plusieurs heures.

Les deux camps ont indiqué avoir commencé à observer la trêve à 03H00 heure locale (01H00 GMT). Cette ville ravagée par la guerre, située dans la région méridionale de Kherson, en Ukraine, se trouve prise au milieu des combats entre les deux parties depuis 2022, quand elle a été conquise au début de l'invasion russe.

A 17H30 locales (15H30 GMT), les deux parties respectaient la trêve, a déclaré le Commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmytro Lubinets, dans un message publié sur Facebook, ajoutant qu’elle devait rester en vigueur jusqu'à 22H59 dimanche.

Selon un collaborateur de M. Lubinets, la trêve s'applique à l'ensemble de la région de Kherson.

"Plus grande désescalade depuis 2022"

David Arakhamia, un député ukrainien qui a participé aux négociations de paix avec la Russie en 2022, a qualifié le cessez-le-feu de "plus grande désescalade depuis 2022".

De son côté, la Russie a également indiqué mardi que la trêve tenait.

Vladimir Saldo, un responsable installé par Moscou dans la région de Kherson a déclaré aux médias russes que les personnes souhaitant évacuer pouvaient se rendre en Crimée occupée par la Russie ou à Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie, mais qu'elles devraient attendre que la route, fortement minée, menant à la ville soit dégagée.

Les populations restées sur place car prises au piège y souffrent de graves pénuries, selon des habitants ayant pu quitter la zone dernièrement.

"La possibilité d'une évacuation d'Olechky est une très bonne nouvelle pour les personnes piégées là-bas", a déclaré mardi à l'AFP Olga, une ancienne habitante. "Mes amis sont prêts à partir."

Washington avait choisi de faire annoncer vendredi par la première dame américaine, Melania Trump, cette trêve obtenue à Olechky, la Russie refusant un cessez-le-feu généralisé.

Mme Trump avait alors indiqué que des responsables civils russes et ukrainiens se rendraient chez les habitants et "détermineraient le niveau d’aide dont ils ont besoin", ainsi que leur destination, la Russie ou l'Ukraine.

Cette initiative intervient en plein rapprochement entre Donald Trump et la Russie, marqué notamment par un accord pour la livraison de diesel russe aux États-Unis en dépit des sanctions prises contre la Russie, au grand dam de l'Ukraine et de ses alliés européens.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier immédiatement les détails de la mission humanitaire ni de confirmer une éventuelle diminution ou cessation des combats ce mardi.

La chaîne câblée américaine conservatrice Newsmax a indiqué avoir obtenu un "accès télévisé exclusif" du côté russe pour accompagner les observateurs qui doivent entrer dans la ville jeudi.

Ailleurs, toujours des bombardements

La population d'Olechky, ville sur le Dniepr touchée par de graves inondations en 2023 après l'explosion d'un barrage imputée par Kiev aux forces russes, est passée d'environ 24.000 habitants à quelque 2.000 aujourd'hui.

Ses derniers habitants sont très isolés car leur ville est sous la menace des drones explosifs russes et ukrainiens, qui attaquent les véhicules, et parce que les routes y conduisant sont minées.

Ailleurs, la Russie a continué de pilonner le reste de l'Ukraine avec des frappes aériennes, selon des responsables ukrainiens.

À Kiev, en état d'alerte quasi permanent, plusieurs vagues de missiles balistiques russes depuis lundi soir ont tué une personne et fait une quinzaine de blessés, selon les autorités locales.

Le pont Sud de la capitale a notamment été endommagé, entraînant sa fermeture ainsi que celle de plusieurs stations de métro, également touchées, selon le maire Vitali Klitschko.

Des images publiées par des médias montrent un trou béant sur ce pont, une infrastructure importante reliant les deux rives du Dniepr.

En Russie, deux personnes ont été tuées "à la suite de la chute d'engins explosifs" sur la ville de Briansk (ouest), a déclaré le gouverneur régional.

Des attaques ukrainiennes sur la région de Lougansk, occupée par la Russie, ont fait quatre morts, a indiqué le gouverneur local Léonid Passetchnik.

"Franc et substantiel"

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, menés par Washington, doivent reprendre en novembre, après avoir été de facto gelés depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran en février.

Le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre ont eu mardi un entretien surprise avec Poutine visant à mettre fin à la guerre, qu’ils ont qualifié de "franc et substantiel".

Il s'agissait du premier contact de M. Poutine depuis plus d'un an avec des dirigeants européens soutenant Kiev, Oslo faisant cependant le constat de la persistance "de grandes divergences de vues".

Selon un communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine a de son côté accusé l'Union européenne et l'Otan de mener une "politique de confrontation" qui "prolonge" les combats dans ce conflit.

Il a affirmé qu'une "paix juste et durable" exigeait de tenir "pleinement" compte des intérêts de Moscou, qui exige notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk.

Selon le Kremlin, les trois dirigeants ont convenu de poursuivre leurs "contacts directs par téléphone".

Les deux dirigeants nordiques, dont les pays comptent parmi les principaux soutiens à l'Ukraine, disent s'être exprimés en leur nom propre, pas en celui des Européens dans leur ensemble.