Wall Street programmée en ordre dispersé

Dans le rouge hier (-2,90% pour le Nasdaq 100, -1,21% pour le S&P 500 et seulement 0,02% pour le Dow Jones), les grands indices américains devraient connaître des fortunes diverses à l'ouverture.

Selon les futures sur indices, le Nasdaq 100 est attendu autour de l'équilibre ( 0,03%), alors que le S&P 500 et le Dow Jones devraient respectivement céder 0,16% et 0,59%.

La veille, les places new-yorkaises ont été pénalisées par un retour des inquiétudes concernant le coût et la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle, ce qui explique la forte baisse du Nasdaq 100, un indice fortement pondéré par le secteur des technologiques.

Ces inquiétudes, sur la soutenabilité des dépenses colossales engagées dans le secteur, ont été ravivées par les résultats de Meta et de plusieurs équipementiers.

Aujourd'hui, les investisseurs vont continuer de surveiller les publications d'entreprises.

American Express a dévoilé un bénéfice par action (BPA) ajusté en hausse de 13% sur un an, à 4,68 USD, au titre de son 3e trimestre 2026, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait autour de 4,48 USD.

SLB (anciennement Schlumberger) a publié un BPA GAAP de 0,49 USD au titre du 3e trimestre 2026, en baisse de 2% par rapport à la même période en 2025, ainsi qu'un BPA hors charges et crédits de 0,64 USD, en recul de 7%, pour un EBITDA ajusté de 2,07 MdsUSD, stable d'une année sur l'autre.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs prendront connaissance à 15h45 de plusieurs indices sur le niveau de l'activité dans le secteur privé et à 16h, ils se concentreront sur l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan.

En attendant, sur le marché des devises, le dollar est en hausse face à la monnaie unique ( 0,29%), et se négocie contre 0,8937 euro.

Moyen-Orient, pétrole et rendements obligataires

Dans le conflit au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a annoncé avoir abattu des drones, ce qui indique que les hostilités se poursuivent dans la région. Par conséquent, les cours de l'or noir continuent de grimper.

A New York, le WTI avance de 1,36%, à 100,61 dollars, au plus haut depuis la mi-septembre. A Londres, le Brent de la mer du Nord s'apprécie de 1,25%, à 114,21 dollars, un niveau inédit depuis le début du mois de mai.

En ce qui concerne les taux, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans s'est détendu hier, passant sous la barre des 5% pour la première fois depuis le 22 septembre. Actuellement, il est en légère hausse à 4,992%.