Allemagne: incendie criminel présumé du "Nid d'Aigle" d'Hitler, un suspect arrêté

De la fumée est visible au refuge de montagne Kehlsteinhaus, connu sous le nom de Nid d’Aigle, ancien lieu de villégiature d’Adolf Hitler, le 24 octobre 2026, après qu’un important incendie s’est déclaré sur ce site situé à une altitude de 1 834 mètres (6 000 pieds) dans les montagnes surplombant Berchtesgaden, dans le sud de l'Allemagne. ( AFP / KERSTIN JOENSSON )

Un suspect présentant un trouble psychique a été interpellé après l'incendie de l'ancien refuge de montagne d'Adolf Hitler connu comme le Nid d'Aigle, site très touristique du sud de l'Allemagne, les autorités privilégiant la piste d'un incendie volontaire.

Près de 200 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie du Kehlsteinhaus, une bâtisse située à plus de 1.800 mètres d'altitude sur un éperon rocheux près de Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises.

Des images prises juste avant l'aube montraient l'ensemble du bâtiment en proie aux flammes.

Cette photo aérienne remise par la police bavaroise le 24 octobre 2026 montre la maison d’hôtes de montagne Kehlsteinhaus incendiée, connue sous le nom de Nid d’aigle, ancien refuge de montagne d’Adolf Hitler, après qu’un important incendie s’est déclaré sur ce site situé à une altitude de 1 834 mètres (6 000 pieds) dans les montagnes surplombant Berchtesgaden, dans le Land de Bavière, au sud de l’Allemagne. ( BAVARIAN POLICE / - )

Après toute une nuit d'intervention, l'intensité du feu a "diminué" et les pompiers devaient au cours de l'après-midi éteindre "les derniers foyers" sans pénétrer dans le bâtiment en raison de risques d'effondrements, a indiqué lors d'une conférence de presse Michael Brandl, un responsable des pompiers de la ville.

Tôt le matin, la police avait annoncé l'arrestation d'un suspect.

En chemin vers le site, pompiers et policiers ont croisé "un conducteur d'une moto rouge sans plaque d'immatriculation" et l'ont interpellé, a expliqué lors de la même conférence de presse Gerhard Holzinger, un responsable de la police locale.

"Il s’agit vraisemblablement d'un incendie volontaire", a déclaré le porte-parole du parquet de Traunstein, Rainer Vietze.

Etablissement psychiatrique

Ce suspect est un Allemand de 33 ans qui a des liens avec les environs mais n'y vit pas actuellement, a précisé Rainer Vietze pour qui "un trouble mental apparaît maintenant comme une raison possible de cette infraction grave".

Mais "compte tenu du contexte historique du bâtiment", la piste d'un motif politique n'est pas encore exclue, a-t-il ajouté.

Placé en garde à vue, le suspect a été examiné samedi matin par un psychiatre pour statuer sur une "hospitalisation provisoire dans un établissement psychiatrique", a encore dit le porte-parole du parquet.

L'expert et le ministère public ont validé cette hospitalisation.

Selon les forces de l'ordre, un détecteur de fumée du bâtiment a déclenché l'alarme incendie vendredi soir.

Les pompiers, alertés, ont aperçu des flammes s'élevant haut dans les airs alors qu'ils se rendaient sur place. Une fois arrivés, ils ont "constaté que le bâtiment était entièrement en feu".

L'intervention s'est avérée compliquée et dangereuse, en raison des difficultés d'accès mais aussi d'une météo "exigeante", la pluie laissant place "au fil des heures à des chutes de neige accompagnées de vents violents", a expliqué Michael Brandl.

"C’est une grande chance que nous n’ayons eu aucun blessé à déplorer", a-t-il ajouté.

Lieu de villégiature

Les secours n'ont trouvé personne à l'intérieur du bâtiment, qui était fermé au public vendredi mais devait rouvrir aux touristes encore deux semaines.

Des personnes se tiennent au départ des bus pour la navette montant à la maison d’hôtes de montagne Kehlsteinhaus, connue sous le nom de « Nid d’aigle », ancien refuge de montagne d’Adolf Hitler, le 24 octobre 2026, tandis qu’un panneau indique « Kehlsteinhaus fermé » après qu’un important incendie s’est déclaré sur le site situé à une altitude de 1 834 mètres (6 000 pieds) dans les montagnes dominant Berchtesgaden, dans le Land de Bavière, au sud de l’Allemagne. ( AFP / KERSTIN JOENSSON )

Ses 350.000 visiteurs annuels, selon l'office du tourisme contacté samedi par l'AFP, en font une attraction majeure du Land de Bavière.

Construit entre 1937 et 1938 près de Berchtesgaden, le Kehlsteinhaus faisait partie de la "zone interdite" d'Obersalzberg, une zone de villégiature aménagée pour Adolf Hitler et les leaders nazis.

L'endroit devait servir de bâtiment de représentation à Adolf Hitler, qui s'y est très peu rendu. Il ne doit pas être confondu avec le Berghof, sa résidence secondaire située dans le même secteur.

Le bâtiment a traversé la Seconde Guerre mondiale sans subir de dommages.

Popularisé dans de nombreux films américains d'après-guerre, le bâtiment offre une vue exceptionnelle sur un pittoresque paysage de montagnes qui tranche avec l'horreur du IIIe Reich, dont les politiques antisémites, racistes et expansionnistes ont provoqué la mort de millions de personnes et conduit à la Shoah.

Depuis 1952, il est utilisé comme restaurant et une exposition retrace l'histoire de la maison, accessible par un bus spécifiquement dédié.

Le site "ne sera en aucun cas laissé à l’état de ruine", a promis le ministre bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann.

"Cette maison en tant que telle, tout le site, les environs sont liés à une histoire particulière. Il est important que nous poursuivions notre travail de mémoire", a-t-il ajouté.

Président de l'office de tourisme du bassin de Berchtesgaden, Bartl Wimmer s'est dit "profondément affecté" et a fait part d'une "vive consternation dans la région.