Wall Street: prises de risques limitées avant l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans direction claire jeudi, les investisseurs hésitant à prendre des positions tranchées dans un contexte de multiples interrogations et craintes à la veille du rapport sur l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 44.810,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 19.739,8 points.



Les marchés d'actions américains avaient d'abord ouvert dans le vert, portés par l'absence de mauvaises nouvelles dans le dossier commercial, mais une prudence continue de s'imposer en l'absence d'avancées concrètes.



Les investisseurs se montrent par ailleurs prudents à la veille de la publication des derniers chiffres de l'emploi, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



La statistique est d'autant plus attendue que celle du mois dernier, très supérieure aux attentes, avait éloigné la perspective de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale.



Après la période agitée qui s'est ouverte sur les marchés depuis le séisme DeepSeek et les décisions de Trump sur les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine, les investisseurs espèrent désormais entendre de bonnes nouvelles.



La publication, ce soir après la clôture, des résultats trimestriels d'Amazon leur fourniront par ailleurs des indications intéressantes sur la santé du marché du 'cloud', un segment fortement lié au développement de l'IA, après les performances décevantes d'Alphabet (Google) en la matière mardi.



Reflet de l'indécision du marché, sept des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le vert, tandis que quatre s'enfoncent dans le rouge.



Les valeurs liées à la consommation (+0,6%) et à la technologie (+0,3%) parviennent à sortir du lot, mais celles de l'énergie abandonnent en moyenne 1,2% en dépit du léger redressement des cours du pétrole.



Du côté des résultats, les publications bien accueillies de Ralph Lauren (+12,8%), Tapestry (+12%) ou Eli Lilly (+4%) sont neutralisées par celles, plus décevantes, de Honeywell (-6%), Ford (-5,5%) et Qualcomm (-4%).



Sur le marché des taux, le regain de confiance apparent des investisseurs, visiblement moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les obligations d'Etat, favorise une hausse des rendements obligataires.



Le taux des Treasuries à 10 ans prend plus de deux points de base pour revenir au-dessus de 4,44%.



Le dollar se stabilise face à l'euro, qui se maintient dans la zone de 1,0375 face au billet vert, après avoir profité en début de semaine de la rhétorique protectionniste de Donald Trump.



Les cours du pétrole repartent timidement de l'avant après avoir subi un net repli mercredi, sous le coup de prises de bénéfice après les plus hauts de cinq mois inscrits le mois dernier.



Le WTI prend actuellement 0,4% à près de 71,3 dollars.





