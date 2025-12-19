 Aller au contenu principal
FedEx dépasse les attentes au 2T et relève ses prévisions annuelles
information fournie par Boursorama avec AFP 19/12/2025 à 09:04

Le groupe américain de livraison de plis et de colis FedEx a de nouveau dépassé largement les attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026, malgré un contexte "extrêmement difficile", et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Selon un communiqué publié jeudi, le chiffre d'affaires est passé de 22 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice précédent à 23,5 milliards un an plus tard (+7%). Le bénéfice net a bondi de quasiment 30% sur un an, à 960 millions de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur de référence pour les marchés -, ce dernier ressort à 4,82 dollars, quand le consensus des analystes de FactSet attendait 4,12 dollars. Sur la même période de l'année précédente, il était de 4,05 dollars.

Raj Subramaniam, PDG de FedEx, s'est félicité de ces performances, réalisées "dans un environnement externe extrêmement difficile" marqué notamment par l'évolution de la politique commerciale mondiale des Etats-Unis qui a eu un impact négatif de 12 millions de dollars sur son bénéfice opérationnel.

L'activité de FedEx a également pâti de l'arrêt des vols de la flotte mondiale des appareils McDonnell Douglas MD-11, après le crash début novembre d'un avion opéré par son concurrent UPS, qui a fait treize morts.

Du côté des éléments positifs, le groupe a noté des rendements supérieurs pour les envois prioritaires aux Etats-Unis et à l'international, des économies liées à son plan stratégique et une hausse des volumes sur le territoire américain.

Par ailleurs, le groupe a précisé que la scission de ses activités de fret - annoncée en juin et qui a induit un coût exceptionnel de 152 millions sur le trimestre - en une société indépendante et cotée à la Bourse de New York, FedEx Freight, serait finalisée au 1er juin 2026.

C'est également à cette date que FedEx va changer de calendrier financier, pour passer d'un exercice clos au 31 mai à un exercice clôturant plus traditionnellement au 31 décembre.

Concernant son année fiscale en cours, le transporteur a relevé ses prévisions: le chiffre d'affaires devrait progresser de 5% à 6% (4% à 6% auparavant).

Le bénéfice par action à données comparables devrait se situer entre 17,80 et 19 dollars, contre 17,20 à 19 dollars auparavant. Le consensus attendait 18 dollars avant la publication de jeudi.

Dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, l'action FedEx progressait de 2,05%.

Valeurs associées

FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%

