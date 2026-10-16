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Wall Street prévue en ordre dispersé à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 14:45

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Les grands indices américains devraient faire preuve de prudence ce vendredi à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq sont attendus entre -0,23 et 0,16%.

Hier, les marchés avaient connu la même tendance avec 0,33% pour le S&P 500, 1,08% pour le Dow Jones et -0,05% pour le Nasdaq 100. Ce dernier a été victime d'une poursuite des dégagements sur le secteur des infrastructures IA.

La veille toujours, les investisseurs avaient pris connaissance d'un rapport soulignant des pressions inflationnistes plus importantes que prévu avec des prix à la production en hausse de 1,3% en septembre, contre 0,5% attendu, soit leur plus forte hausse mensuelle depuis mars 2022.

Malgré tout, les hypothèses de voir la Réserve fédérale américaine procéder à un nouveau tour de vis monétaire ont diminué. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'un statu quo lors de la réunion d'octobre est passée de 72,3 à 85,1% aujourd'hui.

En Thaïlande, à l'occasion des assemblées annuelles du Fonds Monétaire International, Kevin Warsh, le président de la Fed, n'a pas donné d'indication sur les prochaines décisions de la banque centrale américaine et a réaffirmé sa détermination à garantir la stabilité des prix. Certains y ont toutefois vu que le statu quo sur les taux devrait s'imposer ce mois-ci.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs ont déjà pris connaissance des prix à l'importation. Ils ont augmenté de 1,1% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), qui dépend du département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 0,8%. A 15h15, ils se concentreront sur la production industrielle de septembre, qui est attendue en hausse de 0,4%. Cette donnée renforce les inquiétudes sur les pressions inflationnistes.

Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,31%) et se négocie contre 0,8892 euro.

Et du côté des matières premières, le pétrole est proche de l'équilibre. A New York, le WTI recule de 0,16%, à 95,98 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,25%, à 105,94 dollars. Enfin, au niveau des rendements obligataires, après une accalmie ces derniers jours, le 10 ans américain est en hausse de 0,019%, à 5,102%.

Dans l'actualité des sociétés, Waymo, la filiale de mobilité autonome d'Alphabet, indique préparer le lancement de son service de transport par véhicules autonomes à Toronto, en investissant dans les infrastructures locales et dans la création d'emplois, en vue d'accueillir ses premiers passagers dans cette ville canadienne en 2028.

Travelers est attendu en baisse de l'ordre de 4% à l'ouverture à Wall Street, après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté ("coeur") en croissance de 4%, à 1,95 MdUSD, au titre du 3e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 13%, à 9,18 USD, mais une rentabilité des capitaux propres ajustée (core return on equity) de 22,1%, en repli de 0,5 point par rapport au 3e trimestre 2025.

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