Wall Street prête à résister aux effets du cocktail taux-pétrole

Les principaux indices boursiers américains sont attendus en nette hausse lundi à l'ouverture de Wall Street : le Nasdaq 100 devrait s'adjuger 1%, devant le Dow Jones ( 0,8%) et le S&P 500 ( 0,6%). Si les rendements obligataires restent élevés, tout comme les cours du pétrole, les perspectives bénéficiaires des entreprises semblent susciter l'enthousiasme des intervenants.

Le marché actions américain semble disposé à faire de la résistance en ce début de semaine, avec des indices attendus en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. Les actions devraient notamment tirer parti d'une légère détente sur le marché obligataire, les T-bonds repassant sous les 5%, autour de 4,95%, un niveau qui reste néanmoins haut perché.

Pour rappel, les taux obligataires élevés sont généralement défavorables aux actions, car ils rendent les obligations plus attractives par rapport aux actifs risqués. Néanmoins, "il manque une deuxième moitié à l'équation : les bénéfices des entreprises continuent de progresser", souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

En effet, si une hausse des taux longs constitue bien un vent contraire pour les actions puisqu'elle comprime les valorisations, elle ne suffit pas, à elle seule, à provoquer un marché baissier. "Tant que la croissance des bénéfices reste suffisamment robuste, elle peut absorber une partie importante de cette pression", ajoute-t-il.

La Fed reste néanmoins vigilante : après avoir augmenté d'un quart de point ses taux la semaine dernière, elle pourrait procéder à d'autres relèvements d'ici la fin de l'année. La probabilité d'un nouveau relèvement de 25 pb dès le mois d'octobre est évaluée à 53% par le marché, selon l'outil FedWatch du CME, d'autant que l'inflation, estimée dernièrement à 3,7% en juillet, reste nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Fed.

"Dans de tels environnements, la seule solution est la manière forte", à savoir des taux d'intérêt plus élevés et les risques que cela pose pour la croissance et l'emploi à mesure que l'économie ralentit, a déclaré aujourd'hui le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, pour qui cette voie ne sera "pas sans douleur".

Pétrole et inflation sous surveillance

Et même la remontée des cours du pétrole ne semble pas entamer l'enthousiasme de ce début de semaine. Le baril de WTI s'échange à 97 USD, en hausse de 1,6%, dans un contexte marqué par des perturbations touchant les infrastructures pétrolières : arrêts de raffineries, hausse des coûts de fret et renforcement des prix physiques sur fond de baisse des stocks, des exportations et de l'offre des raffineries.

"L'incertitude entourant le redémarrage de l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite, d'une capacité de 7 Mb/j, dont les réparations pourraient prendre jusqu'à huit semaines, vient s'ajouter aux arrêts de raffineries russes représentant environ 4,6 Mb/j", explique ce matin la Société Générale.

Chez Bernstein, on ajoute que 2 à 3 millions de barils par jour de capacités de raffinage sont actuellement touchées par des incendies, tandis qu'environ 4 millions de barils par jour de capacités ont été frappées au cours du mois écoulé. "Cela représente respectivement environ 2 à 3% et 4% des capacités mondiales de raffinage, soit des volumes significatifs, en particulier lorsqu'ils s'ajoutent au blocage du détroit d'Ormuz", ajoute Bob Brackett, l'analyste en charge du dossier.

Donald Trump minimise pour sa part les tensions sur les prix : "Les prix de l'essence étaient bien plus élevés sous Biden que sous TRUMP. C'était également le cas de presque tous les autres prix", a-t-il assuré.

Les valeurs à suivre

Dans l'actualité des valeurs, AbbVie s'associe à Iambic dans l'IA, dans le cadre d'un partenariat pluriannuel destiné à accélérer la découverte et le développement de molécules thérapeutiques innovantes. La collaboration couvrira l'immunologie, la neurobiologie et l'oncologie.

Enfin, Merck rapporte que le ministère de la Santé japonais a approuvé l'injection de Keytruda QLEX par voie sous-cutanée pour toutes les indications approuvées au Japon pour Keytruda (pembrolizumab), sa thérapie anti-PD-1.