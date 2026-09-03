Wall Street portée par le repli des taux longs

La place new-yorkaise évolue dans le vert jeudi, soutenue par la détente des rendements obligataires, alors que les investisseurs digèrent une série d'indicateurs témoignant d'une économie américaine toujours solide, en particulier dans les services. Peu avant 17 heures, le Dow Jones gagne 0,53%, tandis que le Nasdaq avance de 0,90%.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour de 4,75%, contre 4,78% à la clôture mercredi. Celui de l'échéance à trente ans revient à 5,24%, après 5,26% la veille.

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de plusieurs statistiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement augmenté, à 206 000 lors de la semaine au 29 août, contre 204 000 la semaine précédente, un chiffre révisé à la hausse par rapport aux 203 000 initialement annoncés. Le consensus tablait sur 205 000 nouvelles demandes.

Les indicateurs d'activité ont en revanche témoigné d'une vigueur persistante de l'économie américaine. L'indice PMI composite de S&P Global est ressorti à 56 en août, après 54,6 en juillet, tandis que sa composante des services s'est établie à 56,5.

L'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a également fait état d'une accélération plus forte que prévu de l'activité dans le secteur tertiaire. L'indice ISM des services a progressé à 55,4 en août, contre 54,1 en juillet, alors que les économistes anticipaient une stabilisation.

Sur le front du commerce extérieur, le déficit commercial américain s'est creusé à 88,6 milliards de dollars en juillet, contre 71,2 milliards le mois précédent. Il ressort néanmoins légèrement inférieur aux 90 milliards de dollars anticipés par le consensus.

Les marchés ont également réagi aux déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller. Le responsable monétaire a indiqué qu'il serait favorable au maintien des taux directeurs à leur niveau actuel si l'inflation continuait de converger vers l'objectif de 2%, tout en laissant ouverte la possibilité d'un nouveau resserrement en cas de reprise des tensions sur les prix.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, Snowflake se distingue avec un bond de plus de 20%, après avoir publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, notamment grâce aux bonnes performances de ses solutions liées à l'intelligence artificielle.

À l'inverse, Campbell's chute de près de 10% après des résultats jugés décevants.

Broadcom abandonne pour sa part plus de 6%, les investisseurs sanctionnant des perspectives pour le trimestre en cours légèrement inférieures aux attentes, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 86% sur un an et un bénéfice net multiplié par trois au trimestre précédent.

L'attention des investisseurs se tournera demain désormais vers le rapport mensuel sur l'emploi américain pour août, principal rendez-vous macroéconomique de cette fin de semaine. La publication sera particulièrement surveillée après la destruction surprise de 23 000 emplois non agricoles en juillet.