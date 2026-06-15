Wall Street portée par l'accord entre Washington et Téhéran, le pétrole décroche

Les marchés américains ont terminé en nette hausse lundi après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran mettant fin aux hostilités entre les deux pays. Cette perspective a également provoqué un fort recul des prix du pétrole, les investisseurs saluant la réouverture prochaine du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, le S&P 500 a progressé de 1,65% à 7 554,2 points, le Dow Jones a gagné 0,92% à 51 671 points et le Nasdaq 100 a bondi de 3,06% à 30 543,9 points.

Dimanche, le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord avec l'Iran était désormais "finalisé" et qu'il avait autorisé la levée immédiate du blocus entourant les ports iraniens. Dans un autre message publié sur les réseaux sociaux, il a précisé que le détroit d'Ormuz serait rouvert aux opérations de déminage dès la signature officielle de l'accord de paix, prévue vendredi en Suisse.

L'annonce a alimenté la hausse des marchés actions tout en pesant lourdement sur les prix du pétrole. Le brut américain a chuté de près de 5%, ramenant le baril de WTI aux alentours de 81 dollars. Les investisseurs anticipent ainsi un retour progressif à la normale des flux énergétiques dans une région stratégique pour l'approvisionnement mondial.

L'attention des marchés se tourne désormais vers la Réserve fédérale américaine, qui débute mardi sa réunion consacrée à la politique monétaire. Les opérateurs tablent largement sur un maintien des taux directeurs lors de la décision attendue mercredi. Selon l'outil CME FedWatch, il s'agirait de la quatrième pause consécutive de la banque centrale.

Sur le plan économique, les données publiées par la Fed ont montré que la production industrielle américaine a progressé en mai à un rythme inférieur aux attentes. Le ralentissement de la fabrication de biens non durables a pesé sur l'activité, malgré une amélioration observée dans le secteur minier.

Parmi les principales valeurs de la séance, SpaceX a de nouveau attiré l'attention des investisseurs. Après une première journée de cotation déjà marquée par une forte progression vendredi, le titre a gagné 19,6% supplémentaires lundi, prolongeant l'enthousiasme autour de la plus importante introduction en Bourse de l'histoire.

Dans le secteur des médias, Fox a annoncé l'acquisition de Roku pour un montant d'environ 22 milliards de dollars. L'opération donnera naissance à un groupe mêlant médias et technologies, doté de l'une des plus importantes plateformes de streaming aux États-Unis. Les investisseurs ont toutefois accueilli la nouvelle avec prudence : l'action Fox a reculé de 15,22%, enregistrant la plus forte baisse du S&P 500. De son côté, Roku a cédé 1,92%.

Salesforce a également animé l'actualité en annonçant le rachat de Fin, spécialiste des agents conversationnels pour la relation client et leader sur son marché. La transaction est évaluée à environ 3,6 milliards de dollars.

Enfin, Tripadvisor a indiqué avoir vendu TheFork, sa plateforme européenne de réservation de restaurants en ligne, à American Express pour un montant de 700 millions de dollars.

Les investisseurs devront également composer avec un calendrier boursier raccourci cette semaine. Les marchés américains resteront fermés vendredi à l'occasion de Juneteenth, journée commémorant la fin de l'esclavage aux États-Unis.