Japon: La BoJ maintient ses taux, laisse entrevoir des hausses

Toichiro Asada, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon (BOJ), accorde une interview à Reuters à Tokyo
La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, tout en soulignant de nouveau qu'elle était prête à continuer de relever les taux d'intérêt pour lutter contre des risques inflationnistes accrus.
A l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a maintenu, comme attendu, l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 1%. Un membre du conseil des gouverneurs a été dissident, appelant à une hausse des taux.
(Leika Kihara; version française Jean Terzian)
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