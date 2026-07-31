Japon: La BoJ maintient ses taux, laisse entrevoir des hausses

Toichiro Asada, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon (BOJ), accorde une interview à Reuters à Tokyo

La Banque ​du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux ​d'intérêt inchangés, tout ​en soulignant de ⁠nouveau qu'elle était ‌prête à continuer de relever les ​taux ‌d'intérêt pour ⁠lutter contre des risques inflationnistes accrus.

A l'issue ⁠de ‌sa réunion de ⁠deux jours, ‌la banque ⁠centrale a maintenu, comme ⁠attendu, l'objectif ‌des taux d'intérêt ​à ‌court terme à 1%. Un membre ​du conseil des ⁠gouverneurs a été dissident, appelant à une hausse des taux.

(Leika Kihara; version française Jean ​Terzian)