Wall Street plutôt confiante avant le verdict de la Fed

Les futures sur le S&P 500 ( 0,2%) et le Nasdaq 100 ( 0,4%) préfigurent une ouverture dans le vert à Wall Street, alors que tous les regards devraient se braquer, en milieu de séance, vers la Réserve fédérale, qui doit rendre son verdict sur ses taux à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).

"La Fed devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine. Avec tout juste deux points de base de resserrement intégrés dans les anticipations pour la réunion d'octobre, les marchés misent très largement sur un statu quo", estime Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

"Difficile pour autant de crier victoire !", prévient-il toutefois, soulignant que l'inflation s'établit pour le moment à 3,7%, que le chômage reste contenu à 4,2% et que la croissance continue d'évoluer au-dessus de son potentiel. "À s'en tenir aux seules données économiques, une nouvelle hausse des taux ne serait donc pas déraisonnable."

Kevin Thozet reconnaît que les conditions financières se sont durcies, que les marchés actions ont vacillé et que des tensions sont apparues à la périphérie des marchés du crédit, de quoi, selon lui, inciter la Fed à temporiser, sans pour autant adopter un discours plus accommodant.

"Le message devrait donc être celui d'une pause, et non d'un changement de cap", estime le professionnel des marchés, pour qui la réunion suivante du comité de politique monétaire, prévue au mois de décembre, devrait constituer "le prochain véritable test".

"Les marchés anticipent une évolution graduelle des taux vers 4,50%-4,75%, mais nous pensons que la Fed pourrait encore les relever davantage, et potentiellement plus rapidement que ne le suggère aujourd'hui la courbe des taux, dans un contexte de croissance qui reste solide et d'inflation persistante", prévoit-il.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés en octobre, tout en conservant une orientation restrictive", estimait également Christian Scherrmann, économiste en chef pour les États-Unis chez DWS, la semaine dernière.

S'il concédait que "les perspectives stables pour l'inflation mesurée par le PCE sous-jacent plaident en faveur de la patience", il prévenait que "tant que l'inflation évoluera à l'horizontale plutôt qu'à la baisse, le débat sur un éventuel resserrement monétaire supplémentaire sera loin d'être clos".

Dans l'actualité des valeurs à Wall Street

En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les investisseurs pourront réagir aux publications d'entreprises qui continuent de pleuvoir à Wall Street, comme celle du groupe parapétrolier Baker Hughes, marquée par un carnet de commandes record et une rentabilité opérationnelle en hausse au 3e trimestre.

Le spécialiste de l'information financière S&P Global a battu le consensus au 3e trimestre et relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la 2e fois. Il a surtout annoncé un examen stratégique de Capital IQ et des activités de données associées, pouvant déboucher sur une cession.

NXP Semiconductors est attendu en baisse de l'ordre de 8%, en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, portés par une progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ajusté. Le fabricant de semi-conducteurs a déçu les investisseurs avec des perspectives jugées peu encourageantes pour le 4e trimestre.

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, Visa devrait lui aussi ouvrir dans le rouge, les investisseurs semblant attendre davantage du géant américain des paiements électroniques. Si les paiements ont bien résisté au cours de son 4e trimestre comptable, les incitations accordées aux banques et aux partenaires se sont envolées.