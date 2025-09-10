 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street plus prudent après ses records de la veille, Oracle en vedette
10/09/2025

(AOF) - Les principaux indices américains sont attendus en ordre dispersé à l’ouverture après leurs records de la veille. La récente hausse a été principalement soutenue par la forte probabilité de voir la Fed américaine baisser ses taux la semaine prochaine, notamment à cause d’une dégradation du marché du travail outre-Atlantique. Au niveau de la macro-économie, les investisseurs se focaliseront sur la baisse surprise de l'indice des prix à la production américain en août. Selon les futures sur indices, le Dow Jones est attendu stable, alors que le S&P 500 devrait gagner 0,51 %.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont enchaîné une deuxième séance de hausse consécutive et ont battu des records (que ce soit des plus hauts historiques en séance ou en clôture), soutenus par la perspective de voir la Réserve fédérale baisser ses taux après un nouvel indicateur révélant une certaine faiblesse du marché du travail. Certains analystes évoquent même une diminution des taux directeurs de 50 bps. Le Dow Jones a progressé de 0,43 %, à 45 711,34 points, le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,37 %, à 21 879,49 points, et le S&P 500 s’est apprécié de 0,27 %, à 6 512,61 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, l’indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d’août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu’il était attendu à +3,5 %.

Les investisseurs surveilleront à 16h les stocks des grossistes du mois de juillet et à 16h30 les stocks hebdomadaires de pétrole.

Les valeurs à suivre

Apple

JPMorgan reste à Surpondérer et affiche un objectif de cours de 255 dollars sur Apple après la présentation des nouveaux iPhone. Le lancement des produits d'automne d'Apple a globalement répondu aux attentes, avec quelques surprises positives liées aux prix des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. En revanche, selon le broker, l'iPhone Air déçoit les plus optimistes en raison de son positionnement premium, ce qui équilibre le tableau.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le vert grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé par les analystes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 186,8 millions de dollars, soit 31 cents par action, contre un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 25 cents, soit 9 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de 21,8%, à 972,2 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 823,30 millions de dollars.

Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le système Inlexzo de Johnson & Johnson. Ce dispositif libère un médicament et permet une administration locale prolongée d'un traitement anticancéreux dans la vessie avec un taux de réponse complète de 82 % chez les patients, sans nécessité de réinduction. Inlexzo est conçu pour les patients souhaitant préserver leur vessie et est le premier et unique système de délivrance de médicaments intra-vésical précise la société.

Oracle

Oracle, qui affiche déjà une capitalisation d'un peu plus de 678 milliards de dollars, est attendu en hausse de près de 30% à la faveur de perspectives particulièrement favorables dans le cloud. Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint 455 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, clos fin août, de l'exercice 2026. Il a bondi de 359%. " Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre ", a déclaré Safra Catz, directrice générale d'Oracle.

Synopsys

Synopsys, dont le titre dégringole de plus 20% en avant-Bourse, a annoncé, pour le trimestre clos le 31 juillet, un bpa de 3,39 dollars contre 3,74 dollars attendu. Le chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars ressort également inférieur aux attentes, le consensus ciblant 1,77 milliard de dollars. Le fournisseur de logiciels de conception de puces a été pénalisé par la faiblesse de son activité Design IP.

