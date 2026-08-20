Wall Street plonge face à la hausse des taux obligataires, les résultats de Walmart déçoivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires, ajout des volumes)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,32 %, S&P 500 -0,87 %, Nasdaq -1,00 %

* Walmart s'effondre après des ventes comparables trimestrielles inférieures aux attentes

* Le secteur des biens de consommation de base enregistre la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P 500, tandis que celui de l'énergie affiche la plus forte hausse

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

par Sinéad Carew et Avinash P

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse jeudi, la hausse des rendements des bons du Trésor ayant freiné l'appétit pour le risque, tandis que les résultats décevants de Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution, ont refroidi l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de la consommation et que la remontée des cours du pétrole a attisé les craintes inflationnistes.

L'action Walmart WMT.O a chuté de 9,2 % après que le plus grand distributeur traditionnel au monde a déçu les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , la hausse des prix de l'essence ayant incité les consommateurs à réduire leurs dépenses. Ce rapport a pesé sur les secteurs des biens de consommation de base .SPLRCS et des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD du S&P 500, qui figuraient parmi les plus faibles des 11 principaux indices sectoriels de l'indice de référence.

Des enseignes concurrentes telles que Costco COST.O , Dollar Tree DLTR.O et Albertsons ACI.N ont suivi la tendance baissière de Walmart, enregistrant des pertes comprises entre 1 % et 2,6 %.

La hausse du prix du pétrole brut américain CLc1 au-delà de 87 dollars a aggravé les inquiétudes concernant la santé des consommateurs américains, selon Mona Mahajan, responsable de la stratégie d’investissement chez Edward Jones. Elle a souligné que les investisseurs étaient déjà inquiets après la publication récente de chiffres des ventes au détail et du marché du travail pour le mois de juillet, plus faibles que prévu.

“On peut se demander dans quelle mesure le consommateur pourra résister face à la persistance des prix élevés de l’essence et aux pressions inflationnistes”, a déclaré Mme Mahajan. La stratège a également souligné la pression exercée sur les actions par la hausse des rendements obligataires. Les indices de Wall Street avaient progressé mercredi après que le Département du Trésor américain eut annoncé qu’elle dépenserait plus du double du montant prévu pour racheter des obligations, dans le but de freiner la récente flambée des rendements. Jeudi, cependant, les actions ont reculé alors que les rendements remontaient. Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR et des obligations à 10 ans US10YT=RR ont brièvement réduit leurs gains après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pourrait à nouveau augmenter le volume des obligations d’État que le gouvernement rachètera.Mais les rendements ont repris leur tendance à la hausse.

“Les marchés ont dû faire face à plusieurs vents contraires ce matin”, a déclaré Mme Mahajan. “L’un d’entre eux était la reprise de la hausse des rendements obligataires sur l’ensemble de la courbe, survenue malgré la décision prise hier par le Trésor… cette tendance s’est inversée très rapidement, en moins de 24 heures.” L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 703,84 points, soit 1,32 %, pour clôturer à 52.759,21, le S&P 500

.SPX a perdu 66,82 points, soit 0,87 %, à 7.641,16 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 263,92 points, soit 1,00 %, à 26.067,17.

Le S&P a terminé à environ 2 % en dessous de son dernier record de clôture, atteint la semaine dernière, tandis que le Nasdaq s'est établi à plus de 3 % en dessous de son record de clôture du 2 juin.

Le secteur des biens de consommation de base a reculé de 1,93 % et a enregistré la plus forte baisse en pourcentage parmi les principaux secteurs du S&P 500, suivi par celui de la santé

.SPXHC , qui a également reculé de 1,93 %. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires du S&P 500 .SPLRCD a chuté de 1,8 %, la méga-capitalisation Amazon AMZN.O figurant parmi les titres ayant le plus pesé sur l’indice. Parmi les plus fortes baisses en pourcentage du secteur figuraient Royal Caribbean Group RCL.N et Carnival Corp CCL.N , qui ont chacune perdu plus de 4 %, ces sociétés étant sensibles aux prix du carburant.

L’indice S&P 500 de l’énergie .SPNY a progressé de 0,4 %, le pétrole s’étant raffermi pour la cinquième séance consécutive en raison de l’impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient. L’immobilier .SPLRCR a été le seul autre secteur en hausse, avec un gain de 0,15 %.

Par ailleurs, les entreprises liées aux cryptomonnaies, telles que Strategy MSTR.O et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O , ont bondi de plus de 7 % au lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Dans le secteur de la santé, la plus forte baisse a été enregistrée par la société de biotechnologie Moderna MRNA.O , qui a clôturé en baisse de 23,5 % après avoir bondi de près de 177 % mercredi.

L'action Deere DE.N a clôturé en hausse de 6,9 % après une révision à la hausse des prévisions de résultat net annuel du plus grand fabricant mondial de matériel agricole. L'action Coty COTY.N a chuté de 9,2 % après que le propriétaire de la marque de cosmétiques CoverGirl a annoncé des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s'est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles, tandis que l'action Advance Auto Parts

AAP.N a plongé de 24,5 % après la publication de prévisions de chiffre d'affaires annuel revues à la baisse. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,94 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 156 nouveaux plus hauts et 132 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1.672 titres ont progressé et 3.217 ont reculé, les titres en baisse étant 1,92 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 67 nouveaux plus-hauts et 104 nouveaux plus-bas. Sur les places boursières américaines, environ 9,61 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne de 16,64 milliards au cours des 20 dernières séances.