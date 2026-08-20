Wall Street plonge face à la hausse des rendements obligataires, les résultats de Walmart déçoivent

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* Les indices sont en baisse, le Dow Jones menant le mouvement baissier

* Walmart s'effondre après des ventes trimestrielles comparables inférieures aux attentes

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Avinash P

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse jeudi, la hausse des rendements des bons du Trésor ayant freiné l’appétit pour le risque, les résultats décevants de Walmart, figure de proue de la distribution, ayant refroidi l’enthousiasme des investisseurs pour le secteur de la consommation , et la remontée des cours du pétrole ayant attisé les craintes inflationnistes.

L'action Walmart WMT.O a fortement chuté après avoir manqué les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , la hausse des prix de l'essence ayant incité les consommateurs à réduire leurs dépenses. Ce résultat a pesé sur l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS et celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD .

Des enseignes concurrentes telles que Costco COST.O , Dollar Tree DLTR.O et Albertsons ACI.N ont suivi Walmart dans sa chute.

La hausse du prix du pétrole brut américain CLc1 au-delà de 87 dollars a aggravé les inquiétudes concernant la santé des consommateurs américains, selon Mona Mahajan, responsable de la stratégie d’investissement chez Edward Jones. Elle a souligné que les investisseurs étaient déjà inquiets après la publication récente de chiffres des ventes au détail et du marché du travail pour juillet, plus faibles que prévu.

« On peut se demander dans quelle mesure le consommateur pourra résister face à la persistance de prix élevés de l’essence et aux pressions inflationnistes », a déclaré Mahajan.

La stratège a également souligné la pression exercée sur les actions par la hausse des rendements obligataires. Les indices de Wall Street avaient progressé mercredi après que le Département du Trésor américain eut annoncé qu’elle dépenserait plus du double du montant prévu pour racheter des obligations, dans le but de freiner la récente flambée des rendements. Jeudi, cependant, les actions ont reculé alors que les rendements remontaient.

Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR et à 10 ans US10YT=RR ont brièvement réduit leurs gains après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pourrait à nouveau augmenter le volume d’obligations d’État que le gouvernement rachètera.Mais les rendements ont repris leur tendance à la hausse.

« Les marchés ont été confrontés ce matin à plusieurs facteurs défavorables », a déclaré Mahajan. « L’un d’entre eux était la reprise de la hausse des rendements obligataires sur l’ensemble de la courbe, survenue malgré la décision prise hier par le Trésor… cette tendance s’est inversée très rapidement, en moins de 24 heures. »

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 65,29 points, soit 0,85 %, pour clôturer à 7.642,69 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 263,28 points, soit 1,00 %, à 26.067,81. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 681,62 points, soit 1,27 %, pour s’établir à 52.781,43.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaires du S&P 500 .SPLRCD a été l’un des principaux freins à l’indice de référence, les méga-capitalisations telles qu’Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O comptant parmi les plus fortes pondérations en points de l’indice . Parmi les titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage figuraient Royal Caribbean Group

RCL.N et Carnival Corp CCL.N , qui sont sensibles aux prix du carburant.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé, le pétrole s’appréciant pour la cinquième séance consécutive en raison de l’impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient. Les valeurs immobilières .SPLRCR ont également affiché une surperformance.

Par ailleurs, les entreprises liées aux cryptomonnaies, telles que Strategy MSTR.O et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O , ont rebondi au lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies .

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a cédé une grande partie des gains enregistrés mercredi, jour où elle avait bondi de près de 177 %.

L'action Deere DE.N a progressé après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'exercice .

Les actions de Coty COTY.N ont chuté après que le propriétaire de la marque de cosmétiques CoverGirl a annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s'est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles, tandis que celles d'Advance Auto Parts

AAP.N ont dégringolé après la publication de prévisions de ventes annuelles revues à la baisse.