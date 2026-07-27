Wall Street piégée par la rechute des semi-conducteurs malgré le repli du pétrole

Wall Street a débuté la semaine sur une note plus favorable que ne le suggère la performance des principaux indices. La majorité des valeurs a progressé sur le NYSE et le NASDAQ, soutenue par le net repli des cours du pétrole, mais les indices sont restés sous pression en raison d'une forte vague de ventes sur les semi-conducteurs. A la clôture, le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,02% à 7 413,2 points, le Dow Jones a gagné 0,51% à 52 210,1 points, tandis que le Nasdaq 100 a reculé de 0,32% à 28 039,2 points, après avoir touché en séance son plus bas niveau depuis deux mois et demi.

Les marchés avaient ouvert nettement dans le vert après des informations faisant état d'une suspension des frappes américaines contre l'Iran. Donald Trump a estimé qu'il existait de "bonnes chances" de parvenir à un accord avec Téhéran, provoquant une brusque détente sur le marché de l'énergie. Le baril de WTI a chuté d'environ 8%, un mouvement favorable aux secteurs sensibles aux coûts énergétiques et aux taux d'intérêt. L'indice S&P 500 équipondéré et le Russell 2000 ont ainsi progressé d'environ 0,8% et 0,7% respectivement, tandis que le taux à 10 ans américain a reculé de 4 points de base et le secteur de l'énergie d'environ 2,0%.

Cet élargissement de la hausse n'a toutefois pas suffi à compenser les lourdes pertes enregistrées par les semi-conducteurs. L'indice PHLX Semiconductor a abandonné plus de 2%, plombé notamment par ASML, en baisse de près de 6% après que The Information a rapporté que la Chine produisait désormais en masse ses propres équipements de lithographie DUV.

Le repli des semi-conducteurs a été accentué par des informations selon lesquelles Nvidia discuterait de garanties de financement pouvant atteindre 250 MdsUSD afin de soutenir un méga-projet de centres de données d'OpenAI d'une capacité de 10 gigawatts dans l'Ohio.

La rotation a en revanche profité aux segments technologiques ayant récemment sous-performé. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector a gagné plus de 3%, tandis qu'Alphabet a rebondi d'environ 2% après sa baisse post-résultats de la semaine dernière. Apple a progressé de son côté de plus de 1% et inscrit un nouveau record historique, permettant au secteur des services de communication de figurer parmi les meilleures performances de la séance.

Cette redistribution du leadership intervient au début d'une semaine particulièrement chargée, avec la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi et plusieurs publications majeures des mastodontes technologiques, qui permettront de tester la solidité de cette rotation hors des grands gagnants de l'intelligence artificielle.