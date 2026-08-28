Wall Street peu impactée par le discours de Warsh

Après avoir cédé un peu de terrain dans le sillage du discours de Kevin Warsh, les indices américains évoluent désormais en légère hausse. Le S&P 500 progresse ainsi de 0,4%, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq avancent de 0,2%.

Après avoir laissé les investisseurs dans le flou depuis le début de son mandat, Kevin Warsh était très attendu pour son premier grand oral à Jackson Hole. Dans son discours, le président de la Fed a indiqué que la banque centrale n'en avait peut-être pas fini avec sa lutte contre l'inflation. Il a notamment affirmé que les conditions financières ne lui semblaient pas restrictives et que les derniers chiffres d'inflation, pourtant plutôt rassurants, ne l'avaient pas totalement convaincu d'un retour de l'inflation vers l'objectif de 2%.

Kevin Warsh ouvre ainsi la voie à une possible hausse des taux dans les prochains mois. Les investisseurs ont immédiatement revu leurs anticipations pour la prochaine réunion de la Fed. Selon l'outil FedWatch du CME, le marché estime désormais à environ 50% la probabilité de voir la banque centrale américaine relever ses taux en septembre.

Relégué au second plan par le discours de Jackson Hole, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est établi à 51,7 en août, contre 55,2 le mois précédent. Il ressort néanmoins au-dessus des attentes, alors que le consensus tablait sur 51.

Du côté des valeurs individuelles, le fabricant de puces Marvell recule de 7,5%, les investisseurs se montrant déçus par les perspectives de progression de ses revenus après l'accord signé la semaine dernière avec Google. Le groupe a pourtant relevé ses objectifs annuels et enregistré une croissance de 37% de son chiffre d'affaires sur un an.

PayPal plonge de son côté de 12%, alors que Stripe et Advent International auraient renoncé à déposer une offre de rachat sur le groupe, selon les informations de Bloomberg.

A l'inverse, Gap progresse de 14% après que le détaillant de mode a nommé Michael Francis, vétéran du secteur, au poste de directeur général d'Old Navy.