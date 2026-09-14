Wall Street : pétrole, taux et IA pèsent sur les indices

Les indices américains ont terminé la séance en baisse lundi, pénalisés par une nouvelle correction des valeurs liées à l'IA et par la remontée des cours du pétrole et des rendements obligataires, même si ces derniers ont effacé une partie de leurs gains en cours de séance. A la clôture, le S&P 500 a reculé de -0,48% à 7 620,0 points, tandis que le Dow Jones a perdu -0.29% à 52 421,2 points et le Nasdaq 100 -0.82% à 29 127,2 points.

La technologie (-1,2%) et l'industrie (-1,4%) ont concentré une grande partie des pressions après les appels de plusieurs dirigeants majeurs de l'intelligence artificielle, dont Dario Amodei, Sam Altman et Elon Musk, à ralentir le développement des modèles les plus avancés et à renforcer les mécanismes permettant de les arrêter en cas de dérive. Ces déclarations ont alimenté les interrogations sur le rythme futur des investissements dans les infrastructures d'IA, provoquant une nouvelle vague de prises de bénéfices sur les semi-conducteurs et les équipements associés. Corning (-12%) et Teradyne (-12%) ont notamment figuré parmi les plus fortes baisses du S&P 500, tandis que GE Vernova a perdu près de 9%.

La rotation au sein même de la technologie a toutefois été particulièrement marquée, puisque les logiciels et la cybersécurité ont évolué dans la direction opposée. L'ETF iShares consacré aux logiciels a bondi de plus de 5%, tandis que CrowdStrike, Zscaler, SentinelOne, Palo Alto Networks, Rubrik et Qualys ont enregistré de fortes hausses, les avertissements autour de modèles d'IA de plus en plus autonomes ayant renforcé les anticipations de demande pour les solutions de protection. Dans le même temps, Meta ( 2%) et Alphabet ( 3%) ont permis aux services de communication ( 2,4%) de prendre la tête des performances sectorielles.

Le pétrole et les taux sont restés l'autre grand facteur de marché. Le Brent s'est rapproché de 110 dollars le baril et le WTI a brièvement atteint environ 105 dollars, après l'arrêt d'un important oléoduc saoudien consécutif à des attaques houthis, avant de réduire leurs gains. Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaitait parvenir à un accord avec Washington et que la Russie et l'Ukraine s'étaient accordées pour ne plus attaquer les infrastructures énergétiques.

Cette détente partielle du brut a également permis au rendement du Treasury à 10 ans de revenir autour de 4,96%, après avoir brièvement franchi 5% en séance, son niveau le plus élevé depuis plusieurs années. Les valeurs financières ont néanmoins souffert de la remontée récente des taux et de commentaires prudents de Bank of America, dont le titre a reculé d'environ 6% après que son CEO Brian Moynihan a indiqué anticiper des revenus de trading globalement stables au troisième trimestre.

L'attention devrait désormais se concentrer sur la réunion de la Réserve fédérale mercredi, alors que la remontée du pétrole a renforcé les inquiétudes inflationnistes et les anticipations d'une nouvelle hausse des taux. L'évolution du détroit d'Ormuz et des infrastructures énergétiques du Golfe restera parallèlement déterminante pour la trajectoire des marchés au cours des prochains jours.