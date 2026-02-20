Wall Street pénalisée par le dossier iranien et des indicateurs mitigés
Ils devraient donc dérouler la même tendance que la veille, séance au cours de laquelle le Dow Jones a cédé 0,54%, le Nasdaq Composite a perdu 0,31% et le S&P 500 s'est légèrement affaissé de 0,28%.
Jeudi, les marchés américains ont été pénalisés par les troubles géopolitiques, notamment entre les Etats-Unis et l'Iran. Hier, le président des Etats-Unis a exhorté les dirigeants de la République islamique a signer un accord concernant son programme nucléaire, en fixant un délai de 10 à 15 jours.
Ces considérations géopolitiques pourraient toutefois être brièvement reléguées au second plan, tant les investisseurs ont des statistiques macro-économiques à digérer.
La plus importante est l'indice des prix à la consommation des ménages, la mesure privilégiée de la Réserve fédérale sur l'inflation. Cet indicateur a augmenté de 0,4% en décembre, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, et après 0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 2,9%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,1 point de plus également qu'en novembre. Malgré cette hausse supérieure aux attentes, les hypothèses de baisse des taux de la Fed n'ont quasiment pas bougé selon le FedWatch Tool de CME Group.
Autre indicateur d'importance, le PIB des Etats-Unis a progressé de 1,4% au quatrième trimestre selon des données préliminaires, loin du précédent 4,4% et loin des estimations qui étaient de 3%.
Enfin, les dépenses et revenus des ménages sont ressorties conformes aux prévisions avec des hausses respectives 0,4 et 0,3% en décembre.
Plus tard dans l'après-midi, le programme est également chargé avec les données préliminaires du PMI manufacturier et du PMI des services de février (15h45). A 16h, il y aura les ventes de logements neufs de décembre, puis l'indice de confiance des consommateurs par l'Université du Michigan pour février.
Dans l'actualité des entreprises
Au niveau des sociétés, Visa a annoncé que le partenariat mondial avec Oracle Red Bull Racing, l'écurie de Formule 1 Red Bull et Visa Cash App Racing Bulls était renouvelé et étendu sur plusieurs années.
Jefferies a diminué, de 154 à 148 dollars, son objectif de cours sur le titre United Airlines, tout en restant à l'achat.
Selon The Information, Advanced Micro Devices (AMD) s'apprêterait à garantir un prêt de 300 millions de dollars accordé à la start-up de cloud Crusoe afin de financer l'achat et le déploiement de ses puces d'intelligence artificielle.
Le laboratoire allemand BioNTech a engagé une action en justice contre Moderna devant un tribunal fédéral du Delaware. Il accuse son concurrent américain d'avoir enfreint un brevet lié à une technologie utilisée dans les vaccins à ARN messager contre le Covid-19, relançant un contentieux déjà ancien entre les deux groupes.
Selon le Financial Times, Nvidia devrait finalement n'investir que 30 milliards de dollars dans OpenAI, loin des 100 milliards de dollars promis en septembre dernier.
Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole est en léger repli. A New York, le WTI cède 0,59%, à 66,01 dollars. Une hésitation qui intervient après deux jours de fortes hausses après "l'ultimatum" lancé par Donald Trump à l'Iran.
Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable (-0,03%) face à la monnaie unique et se négocie contre 0,8494 euro.
De son côté, le Bitcoin perd 0,58%, à 66 583 dollars.
Enfin, l'once d'argent bondit de 3,27%, à 80,54 dollars, tandis que les 31,1035 grammes d'or sont en hausse de 0,87%, à 5 029 dollars.
