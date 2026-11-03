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Wall Street partagée entre enjeux électoraux et résultats d'entreprises
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 16:52

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Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé ce mardi, dans un climat de prudence à l'approche des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Peu avant 17h00, le Dow Jones cédait 0,57%, tandis que le Nasdaq progressait de 0,86%.

Les investisseurs gardent les yeux rivés sur les élections de mi-mandat, dont l'issue pourrait rebattre les cartes politiques à Washington. Un éventuel basculement du Congrès dans le camp démocrate risquerait de restreindre les marges de manoeuvre de Donald Trump pour la seconde moitié de son mandat présidentiel.

Au-delà des enjeux politiques américains, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les interrogations entourant le secteur technologique, notamment l'intelligence artificielle (IA), continuent d'alimenter la volatilité des marchés.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Apple (-2,64%) rejoint la liste des géants technologiques dont les dernières publications ont déçu les investisseurs. Le fabricant de l'iPhone a notamment averti qu'une hausse du coût des puces mémoire pourrait peser sur sa marge brute au cours du trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

Le titre Palantir Technologies recule de 4 % malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un relèvement des prévisions annuelles.

Dans le secteur pharmaceutique, le laboratoire israélien Teva ( 6,35%), numéro un mondial des médicaments génériques, a annoncé un chiffre d'affaires en repli de 2% au troisième trimestre, à 4,4 milliards de dollars, pénalisé par le ralentissement de ses activités dans les génériques.

De son côté, Pfizer (-0,54%) a relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice.

Sur le front géopolitique, les tensions entre Washington et Téhéran restent au centre de l'attention. Donald Trump a confirmé mardi, lors d'un entretien accordé à Fox News, que les Etats-Unis avaient mené la veille des frappes contre une infrastructure de défense antiaérienne iranienne. Le président américain a précisé que cette installation, dont la construction avait été suivie pendant près de deux mois, avait été visée dès son achèvement. En parallèle, le Qatar continue d'espérer une issue diplomatique.

Les cours du pétrole ont par ailleurs reculé mardi après les déclarations de Donald Trump annonçant la fin d'une aide militaire américaine annuelle de plusieurs milliards de dollars à Israël. Le WTI évoluait à 96 dollars le baril.

Sur le plan macroéconomique, les dernières statistiques américaines témoignent d'une certaine résistance de l'activité. Selon le rapport JOLTS du département du Travail, les offres d'emploi ont atteint 7,52 millions en septembre, contre 7,15 millions attendues par le consensus et 7,19 millions le mois précédent.

Enfin, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 1,8% en septembre sur un mois, selon les données publiées mardi par le département du Commerce, dépassant les attentes des économistes, qui tablaient sur une hausse de 1,2%.

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