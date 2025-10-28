Wall Street ouvre sur des records, Apple dépasse les $4.000 mds de capitalisation

La Bourse de New York a ouvert mardi à des niveaux records après les prévisions optimistes d'une série d'entreprises, tandis qu'Apple AAPL.O a franchi pour la première fois la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par la forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 339,17 points, soit 0,71%, à 47.883,76 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 0,30% à 6.895,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,53%, soit 124,37 points, à 23.761,82.

La Bourse de New York, qui avait déjà enregistré des records de clôture lundi, continue d'évoluer à des niveaux sans précédent mardi, alors que les investisseurs analysent une nouvelle avalanche de résultats d'entreprise au troisième trimestre, ainsi que les annonces faites dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Apple AAPL.O (+0,25%) a franchi mardi pour la première fois la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la troisième grande entreprise technologique à passer ce cap, la forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone ayant apaisé les craintes liées à ses progrès lents dans la course à l'IA.

Ce secteur en plein boom concentre l'attention des marchés plus que jamais cette semaine, alors qu'une série de géants de la technologie, dont Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple, Amazon AMZN.O et Meta META.O doivent publier leurs résultats dans les prochains jours.

Les investisseurs cherchent notamment à déterminer si les valorisations élevées et les investissements considérables dans les grandes entreprises technologiques sont justifiés.

Microsoft MSFT.O , qui a par ailleurs annoncé mardi un accord avec OpenAI afin de permettre au créateur de ChatGPT de se restructurer en société d'intérêt public, prend 3,5% dans les premiers échanges.

Les investisseurs attendent également des progrès sur le front commercial, avec la réunion prévu jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que l'annonce, mercredi, d'une nouvelle baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).

Dans le reste de l'actualité des entreprises, le géant de la livraison UPS UPS.N prend 8,4% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre.

Paypal PYPL.O , qui a dépassé mardi les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre et annoncé un accord avec OpenAI, grimpe de 9%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)