 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 221,83
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre sur des records, Apple dépasse les $4.000 mds de capitalisation
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:00

La Bourse de New York a ouvert mardi à des niveaux records après les prévisions optimistes d'une série d'entreprises, tandis qu'Apple AAPL.O a franchi pour la première fois la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par la forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 339,17 points, soit 0,71%, à 47.883,76 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 0,30% à 6.895,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,53%, soit 124,37 points, à 23.761,82.

La Bourse de New York, qui avait déjà enregistré des records de clôture lundi, continue d'évoluer à des niveaux sans précédent mardi, alors que les investisseurs analysent une nouvelle avalanche de résultats d'entreprise au troisième trimestre, ainsi que les annonces faites dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Apple AAPL.O (+0,25%) a franchi mardi pour la première fois la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la troisième grande entreprise technologique à passer ce cap, la forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone ayant apaisé les craintes liées à ses progrès lents dans la course à l'IA.

Ce secteur en plein boom concentre l'attention des marchés plus que jamais cette semaine, alors qu'une série de géants de la technologie, dont Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple, Amazon AMZN.O et Meta META.O doivent publier leurs résultats dans les prochains jours.

Les investisseurs cherchent notamment à déterminer si les valorisations élevées et les investissements considérables dans les grandes entreprises technologiques sont justifiés.

Microsoft MSFT.O , qui a par ailleurs annoncé mardi un accord avec OpenAI afin de permettre au créateur de ChatGPT de se restructurer en société d'intérêt public, prend 3,5% dans les premiers échanges.

Les investisseurs attendent également des progrès sur le front commercial, avec la réunion prévu jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que l'annonce, mercredi, d'une nouvelle baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).

Dans le reste de l'actualité des entreprises, le géant de la livraison UPS UPS.N prend 8,4% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre.

Paypal PYPL.O , qui a dépassé mardi les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre et annoncé un accord avec OpenAI, grimpe de 9%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3W912W

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Apple

Valeurs associées

ALPHABET-A
266,9650 USD NASDAQ -0,86%
AMAZON.COM
227,0250 USD NASDAQ +0,02%
APPLE
268,9500 USD NASDAQ +0,05%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 788,82 Pts Index Ex +0,51%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,3000 USD NASDAQ -0,07%
MICROSOFT
543,8300 USD NASDAQ +2,32%
NASDAQ Composite
23 710,37 Pts Index Ex +0,31%
PAYPAL HOLDINGS
77,1400 USD NASDAQ +9,81%
S&P 500 INDEX
6 882,36 Pts CBOE +0,10%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
95,650 USD NYSE +7,23%
USA BENCHMARK 10A
4,010 Rates -1,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank