(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des terres rares, NextEra Energy, résultats de Paypal, Royal Caribbean, Jetblue, Rambus et D.R. Horton, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations pour le Dow Jones .DJI (+0,15%), pour le Standard & Poor's-500 .SPX (+0,05%) et pour le Nasdaq (+0,13%).

* AMAZON AMZN.O a annoncé mardi qu'il allait licencier environ 14.000 personnes au sein de ses fonctions support, le groupe cherchant à réduire ses coûts dans un contexte d'investissements croissants dans les technologies d'intelligence artificielle (IA).

* UPS UPS.N - Le géant de la livraison a dit mardi s'attendre à un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur des hausses de prix pour compenser la faiblesse de la demande interentreprises aux États-Unis.

L'action UPS grimpe de 11% en avant-Bourse, tandis que le titre de son concurrent FEDEX FDX.N prend 3,6%.

* VISA V.N annoncera ses chiffres du quatrième trimestre après la clôture de la Bourse de New York.

* PAYPAL PYPL.O a annoncé mardi avoir dépassé les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre. CNBC a par ailleurs rapporté que le groupe américain de services de paiement avait signé un accord avec OpenAI pour devenir le premier portefeuille de paiement dans ChatGPT. L'action Paypal grimpe de 13% en avant-Bourse.

* UNITEDHEALTH UNH.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'assureur santé américain ayant réussi à maîtriser ses coûts. L'action prend près de 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général Jensen Huang, prononcera un discours à Washington à 16h00 GMT lors d'une conférence Nvidia consacrée à l'intelligence artificielle et participera ensuite à une conférence de presse.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O va entamer mercredi une importante vague de licenciements avec la suppression d'environ 1.000 emplois, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Le groupe prévoit par ailleurs de conserver l'essentiel de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O intact en cas de fusion entre les deux groupes, le directeur général du conglomérat américain, David Ellison, souhaitant conserver les équipes créatives des deux studios tout en rationalisant le marketing et la distribution, selon les informations communiquées lundi par l'agence Bloomberg.

* ROYAL CARIBBEAN RCL.N a publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, dans un contexte de hausse des coûts du carburant et d'une incertitude économique accrue. En avant-Bourse, le titre Royal Caribbean chute d'environ 8%, tandis que ses concurrents CARNIVAL CORP CCL.N et NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N cèdent environ 3% chacun.

* JETBLUE JBLU.O a fait état mardi d'une perte nette au troisième trimestre et l'action recule de 1,5% en avant-Bourse.

* NEXTERA ENERGY NEE.N gagne 2,6% en avant-Bourse, le groupe d'énergie ayant signé un accord avec ALPHABET GOOGL.O , la maison mère de Google, qui permettra le redémarrage d'une centrale nucléaire de l'Iowa fermée il y a cinq ans, un signe supplémentaire de la demande d'électricité des centres de données pour l'énergie nucléaire.

* SKYWORKS SOLUTIONS SWKS.O , qui fournit des puces à APPLE

AAPL.O et à d'autres fabricants de smartphones, a mené des négociations ces derniers mois en vue d'acquérir son concurrent QORVO QRVO.O , a rapporté mardi le site The Information, citant des sources proches du dossier. L'action Qorvo grimpe de 10,2% en avant-Bourse.

Un juge fédéral a par ailleurs rejeté lundi une action collective intentée par des dizaines de millions de clients d'Apple qui accusaient la société d'abus de position dominante sur le marché des applications destinées à l'iPhone, en interdisant notamment les achats en dehors de son App Store, ce qui entraînerait une hausse des prix.

* TERRES RARES - Les mineurs de terres rares comme TRILOGY METALS TMQ.N et NIOCORP DEVELOPMENTS NB.O reculent respectivement en avant-Bourse de 1% et 2,6% malgré la signature entre le président américain Donald Trump, en visite au Japon, et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi d'un accord-cadre destiné à garantir l'approvisionnement en minerais essentiels et terres rares. La perspective d'un accord étendu jeudi entre Washington et Pékin atténue la portée du nouvel accord avec le Japon, alors que les deux alliés historiques cherchent chacun à s'affranchir de leur dépendance sur les terres rares à l'égard de la Chine.

* NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI.O a annoncé lundi une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieure aux attentes, alors que la société se remet d'une demande atone et constate un rebond dans le secteur automobile.

* D.R. HORTON DHI.N reflue de 3,1% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel en dessous des attentes de Wall Street.

* CITIGROUP C.N et la plateforme d'échange de cryptomonnaies COINBASE COIN.O prévoient de collaborer sur des solutions de paiement via les actifs numériques pour les clients institutionnels de la banque américaine, afin d'étendre cette offre à l'avenir à une clientèle internationale, ont annoncé les deux groupes lundi dans un communiqué commun.

* SMITHFIELD FOODS SFD.O a fait état mardi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au titre du troisième trimestre, le spécialiste américain de la viande transformée ayant bénéficié d'une demande soutenue.

* FIRSTSUN CAPITAL BANCORP FSUN.O va racheter FIRST FOUNDATION FFWM.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 785 millions de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés, alors que les fusions et acquisitions entre banques régionales s'accélèrent dans un contexte d'inquiétude sur le crédit dans le secteur et d'incertitudes macroéconomiques.

* RAMBUS RMBS.O - Le spécialiste des semi-conducteurs plonge de 15% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice au titre du troisième trimestre en dessous des attentes en raison d'une forte hausse des impôts et de ses coûts.

* CADENCE DESING SYSTEMS CDNS.O a annoncé lundi une prévision de bénéfice pour le quatrième trimestre légèrement inférieure aux estimations, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis risquant de nuire à la demande pour ses logiciels de conception de puces électroniques sur le marché chinois.

* HORIZON BANCORP HBNC.O - L'investisseur activiste PL Capital, qui détient environ 3% de Horizon Bancorp, a appelé lundi la banque régionale américaine à se vendre plutôt que de poursuivre sa stratégie d'acquisitions.

* BROWN & BROWN BRO.N - Le courtier en assurance a fait état lundi d'une hausse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, grâce à une augmentation des commissions et des frais.

* PRINCIPAL FINANCIAL PFG.O - La société d'assurance et de gestion d'actifs a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des primes et à la hausse des revenus provenant des commissions.

* CINCINNATI FINANCIAL CINF.O - L'assureur américain a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une augmentation des primes et à des revenus plus importants provenant de ses investissements.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)