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Wall Street ouvre sans grand mouvement dans l'attente des résultats de Micron
information fournie par AFP 24/06/2026 à 15:42

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert sans entrain mercredi, l'attentisme étant de mise avant la publication après la clôture des résultats du fabricant de puces mémoire Micron, baromètre du secteur des semi-conducteurs au lendemain d'une chute brutale.

Dans les premiers échanges, les trois indices vedettes de Wall Street évoluaient proches des l'équilibre: l'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms de la tech - grappillait 0,05%, l'indice élargi S&P 500 glanait 0,10%, tandis que le Dow Jones ne reculait que de 0,03%.

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