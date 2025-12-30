 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tunnel sous la Manche: retour à la normale "dans la nuit" après un problème technique
information fournie par AFP 30/12/2025 à 19:28

Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Le trafic ferroviaire entre Londres et le continent a repris graduellement et devrait revenir à la normale "dans la nuit" de mardi à mercredi après plusieurs heures de suspension due à un problème technique qui a perturbé les plans de nombreux passagers au beau milieu des fêtes de fin d'année.

"La reprise graduelle du trafic se poursuit. La circulation est assurée de manière alternée dans les deux sens", a détaillé mardi soir l'exploitant du tunnel sous la Manche, Getlink , en affirmant que "les travaux vont se poursuivre ce soir et vont permettre un retour à la normale dans la nuit".

Plus tôt, mardi, la compagnie ferroviaire Eurostar avait annoncé la reprise graduelle de ses services, mais prévenu que "le problème d'alimentation électrique par caténaire persiste, et nous conseillons vivement à tous nos passagers de reporter leur voyage".

Une porte-parole avait précisé à l'AFP que le trafic reprendrait à 16H00 GMT, tout en mettant en garde sur des retards et temps de trajets plus longs à prévoir ce soir.

"Veuillez ne pas vous rendre en gare si l'annulation de votre train est confirmée" avait ajouté l'entreprise, prévenant aussi "que les trains qui circulent sont susceptibles de subir d'importants retards et des annulations de dernière minute".

Getlink avait de son côté indiqué que le service Le Shuttle, c'est-à-dire ses trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, lui aussi suspendu, avait "repris très progressivement sur une voie un peu avant 15H00" (14H00 GMT). "Il est assuré de manière alternée dans les deux sens avec des retards conséquents".

Getlink a promis que des navettes supplémentaires seraient ajoutées.

- Vacances "gâchées" -

A la gare de Saint-Pancras, terminal londonien des Eurostar, les passagers ont à la mi-journée accueilli l'annonce de la suspension du trafic avec dépit mais dans le calme, a constaté une journaliste de l'AFP. Certains voyageurs ont quitté la gare, résignés, avec leurs valises, d'autres pianotaient sur leur téléphone pour trouver un nouveau billet ou réserver un hôtel.

"D'abord, nous avons reçu un message nous informant d'un retard. Ensuite, on nous a conseillé de reporter notre réservation. Nous ne trouvons pas de billets pour demain", se désole Jodie, 37 ans, qui voyage avec son mari et sa fille de quatre ans.

La famille, qui devait passer le réveillon à Paris, cherche d'autres solutions. Mais l'incident "a complètement gâché nos vacances", affirme-t-elle.

Jessica, chargée de coordination commerciale de 21 ans, est "déçue" mais prend les choses avec philosophie. "Nous devions fêter le Nouvel An à Paris. Nous allons voir si nous pouvons trouver un autre billet. Sinon, nous resterons à Londres".

Un peu plus tôt, Eurostar avait pointé "un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche, suivi de l'arrêt d'une navette shuttle".

Getlink avait toutefois précisé qu'il n'y avait "aucun train bloqué" dans le tunnel.

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche ( AFP / Nicolas TUCAT )

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche ( AFP / Nicolas TUCAT )

Eurostar propose aux clients affectés d'échanger gratuitement leur billet, ou d'annuler leur réservation contre un remboursement ou un bon d'échange.

A Paris Gare du Nord, d'où partent les Eurostar en direction de Londres, l'annulation de tous les trains en direction de la capitale britannique avait fait grossir la foule massée en bas du hall passagers prévu pour les trains allant au Royaume-Uni.

- "Effet domino" -

"Nous devions prendre un vol demain matin à 9 heures de Londres à Sydney. Maintenant, nous essayons de tout reprogrammer. C'est un vrai bazar, un effet domino", a expliqué à l'AFP une fonctionnaire australienne, qui refuse que son nom soit cité.

Des passagers regardent le tableau d'affichage montrant les trains annulés à la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de toutes les liaisons Eurostar entre Paris et Londre le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Des passagers regardent le tableau d'affichage montrant les trains annulés à la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de toutes les liaisons Eurostar entre Paris et Londre le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Prisé des passagers qui voyagent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850.000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs sociétés ont annoncé leur intention ces derniers mois d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, indispensable pour lancer ces liaisons.

Le groupe italien Trenitalia France a aussi confirmé cette semaine son ambition de lancer des trains sous la Manche à partir de fin 2029.

Valeurs associées

GETLINK
15,8000 EUR Euronext Paris -0,13%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Henri Mosson, le 28 octobre 2024 à Dijon, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Décès du doyen des survivants du seul camp nazi de France
    information fournie par AFP 30.12.2025 19:29 

    Henri Mosson, doyen des survivants du camp alsacien de Natzweiler-Struthof, seul camp nazi de France, est décédé à l'âge de 101 ans dans la nuit de lundi à mardi à Dijon, a indiqué son fils à l'AFP. "Mon papa nous a quittés cette nuit (...) Il m'a transmis le flambeau ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse dans une séance sans catalyseur
    information fournie par AFP 30.12.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur en attendant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed). L'indice vedette CAC 40 a avancé de 56,13 points pour s'établir ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe finit dans le vert avant la Fed
    information fournie par Reuters 30.12.2025 18:39 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi une séance en forme de "rallye de fin d'année", ce qui a permis à plusieurs indices d'inscrire des records en attendant le compte rendu de la dernière ‍réunion de politique monétaire de ... Lire la suite

  • Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic
    information fournie par AFP 30.12.2025 18:18 

    Trois jeunes hommes ont été mis en examen pour tentative de meurtre à Bordeaux, après une fusillade le soir de Noël dans laquelle un de leur complice présumé avait été blessé mortellement, a annoncé mardi le parquet. Âgés de 19, 20 et 24 ans et placés en détention ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank