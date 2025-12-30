 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris termine en hausse dans une séance sans catalyseur
information fournie par AFP 30/12/2025 à 18:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur en attendant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 56,13 points pour s'établir à 8.168,15 points à la clôture. La veille, le CAC 40 avait terminé en timide hausse de 0,10% à 8.112,02 points.

Le CAC 40 s'inscrit pour l'instant en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, une meilleure performance qu'en 2024, année durant laquelle il avait reculé de 2,15%.

L'indice vedette parisien reste cependant largement en retard en comparaison de ses voisins européens. Le Dax de la Bourse de Francfort et le FTSE 100 à Londres affichent tous deux une progression de plus de 20%, tandis que Milan (+30%) et Madrid (+50%) enregistrent des gains jusqu'à cinq fois supérieurs à la place parisienne.

Le CAC 40 a signé sa dernière séance pleine de l'année, celle du 31 décembre étant écourtée, avec une clôture à 14H00, heure de Paris.

A l'agenda du jour, les investisseurs attendent le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), qui pourrait donner de nouvelles indications sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Réserve fédérale dans les prochains mois, après trois réductions de taux consécutives en 2025.

"La question centrale sera de voir dans quelle mesure les membres de la Fed pourraient passer d'une à deux baisses de taux en 2026", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"L'une des plus grandes menaces potentielles pour les indices boursiers en 2026 serait peut-être la fin des baisses de taux — voire des hausses — dans les grandes économies", poursuit-elle, un facteur défavorable aux actions, souligne-t-elle.

Au tableau des valeurs, aucune actualité d'entreprise n'a animé la cote parisienne mardi. Société Générale signe la plus forte progression de la séance, en hausse de 2,12% à 69,40 euros.

