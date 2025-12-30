L'Europe finit dans le vert avant la Fed

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi une séance en forme de "rallye de fin d'année", ce qui a permis à plusieurs indices d'inscrire des records en attendant le compte rendu de la dernière ‍réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,69% à 8.168,15 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,75% après avoir atteint un sommet sans précédent en séance à 9.950,67 points. Le Dax allemand a progressé de 0,57% se ‌rapprochant de son pic de 24.771,34 points, touché le 9 octobre.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,77% et le FTSEurofirst 300 0,59%. Le Stoxx 600 a inscrit un record à 593,42 points avant de réduire ses gains en clôture à 0,60%, à 592,78 points.

Au moment de la ​clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,26%, le Standard & Poor's 500 de 0,08% et le Nasdaq de 0,05%, le secteur technologique ⁠continuant de faire pression à Wall Street, tandis que la finance pèse sur le Dow Jones. Les trois grands indices américains sont cependant en passe de réaliser un gain annuel pour la troisième année consécutive.

Les marchés actions en Europe ont ⁠atteint ou se sont rapprochés de leurs sommets historiques grâce ‍essentiellement au secteur des banques et celui des ressources de base (+1,66%).

La séance de ce mardi marquait le ⁠dernier jour complet de cotation alors que les échanges seront écourtés mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que la plupart des places financières dans le monde seront fermées jeudi à l'occasion du Nouvel An.

Les investisseurs sur le Vieux continent ont choisi d'ignorer le peu d'avancée dans les négociations de ​paix en Ukraine, Moscou accusant désormais Kyiv de "terrorisme d'Etat", tandis que les dirigeants européens ont apporté leur soutien à l'Ukraine.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, les valeurs bancaires comme Société générale (+2,11%), BNP Paribas (+1,09%) et Crédit Agricole (+1,0%) ont figuré parmi les principaux titres en tête du CAC 40.

Ailleurs en Europe, Fresnillo a grimpé de ⁠6,82%, les analystes de Citi ayant relevé leur objectif de cours sur la valeur tout en maintenant leur recommandation à "acheter".

Novo Nordisk ​a cédé 0,76%, le laboratoire danois ayant baissé les prix de ses médicaments contre l'obésité en Chine.

CHANGES

Le dollar ​grignote 0,06% face à un panier ​de devises de référence avant le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, prévu à 19h00 GMT. Ces "minutes" devraient apporter un éclairage supplémentaire ​sur les divisions au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la ⁠banque centrale américaine. Le billet vert est en passe de perdre près de 10% sur l'ensemble de l'année.

L'euro recule de 0,07%, à 1,1763 dollar, mais devrait afficher un gain annuel de près de 14%.

La livre sterling s'échange à 1,3476 dollar (-0,26%) et pourrait enregistrer une hausse d'environ 8% sur l'année.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris environ trois points de base en clôture, à 2,8541%, avant la publication des "minutes" de la Fed, qui devraient confirmer les projections ‌d'une baisse de taux en 2026 alors que les marchés prévoient un statu quo dans la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) l'an prochain.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est inchangé, à 4,1199%, le marché attendant janvier pour observer des signes sur l'orientation de l'économie américaine.

PÉTROLE

Les espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine s'amenuisent, tandis que les tensions s'intensifient au Yémen, ce qui donne lieu à une quasi stabilité des cours pétroliers.

Le Brent grignote de 0,08% à 61,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,03% à 58,10 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Camille Raynaud)